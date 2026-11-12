“MUJERES QUE INSPIRAN”: CINCO DÍAS PARA DESCUBRIR Y APOYAR EL TALENTO DE LAS EMPRENDEDORAS DE MAGALLANES

​Artesanía, joyería, tejidos, accesorios, decoración y diseño local son parte de la oferta de la feria “Mujeres que Inspiran”, que este miércoles abrió sus puertas en Mall Espacio Urbano Pionero, reuniendo a emprendedoras de Magallanes en una vitrina comercial que se extenderá hasta el domingo 15 de noviembre.



La iniciativa, impulsada por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) de Magallanes, busca fortalecer la autonomía económica de las mujeres, facilitando espacios gratuitos y de alta circulación de público para exhibir y comercializar sus productos, ampliar sus redes y generar ingresos para sus negocios.



El Seremi de Gobierno de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ángel Roa Alegría, destacó la importancia de apoyar el desarrollo de los emprendimientos femeninos.



“Detrás de cada emprendimiento hay esfuerzo, creatividad y muchas veces una familia que depende de ese trabajo. Como Gobierno queremos que las mujeres tengan oportunidades reales para desarrollar sus iniciativas, crecer y generar sus propios ingresos. Invitamos a las familias de Punta Arenas a visitar esta feria y apoyar a nuestras emprendedoras, porque también es una manera de fortalecer nuestra economía local”, señaló.



Por su parte, la directora regional (s) de SernamEG Magallanes, Cristina Mayorga Salazar, destacó el trabajo desarrollado durante 2026 junto al centro comercial y la proyección de esta colaboración.



“Con esta feria cerramos el año en el Mall Espacio Urbano Pionero y el balance es muy positivo. Durante 2026, las emprendedoras de los programas Mujer Emprende y Mujeres Jefas de Hogar han contado con un espacio gratuito y de alto flujo de público para exponer y vender sus productos, lo que se traduce en ingresos directos y en mayor visibilidad para sus negocios. Agradecemos el compromiso del Mall y esperamos proyectar esta alianza durante 2027, porque abrir estos espacios es una forma efectiva de avanzar en la autonomía económica de las mujeres de la región”, indicó.



La actividad también pone en evidencia los desafíos del emprendimiento femenino. Según la VIII Encuesta de Microemprendimiento del INE y el Ministerio de Economía, las mujeres representan el 40,7% de las personas microemprendedoras del país y registran una ganancia media mensual de $473.936, frente a $1.071.852 de los hombres.



La feria “Mujeres que Inspiran” estará abierta hasta el domingo 15 de noviembre, entre las 10:00 y las 20:00 horas, a la salida de las cajas del supermercado Líder. La invitación es a visitar, conocer y apoyar el talento de las emprendedoras de Magallanes.

