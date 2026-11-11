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11 de noviembre de 2026

PUERTO WILLIAMS CERRÓ EL II FESTIVAL DE NATURALEZA AUSTRAL CON UN CARNAVAL POR SUS CALLES

​La comunidad de Cabo de Hornos participó en la jornada final del evento dedicado a la valoración de los ecosistemas subantárticos y el patrimonio natural del territorio.

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El pasado domingo 8 de noviembre culminó el II Festival de Naturaleza Austral: Bosques Subantárticos en Puerto Williams. La iniciativa, organizada por el Comité Ambiental de Cabo de Hornos, finalizó con un masivo carnaval que congregó a vecinos y familias recorriendo las calles de la ciudad.

Durante el desarrollo del festival, la comunidad participó en una variada programación de actividades públicas. La agenda de los días previos incluyó talleres de origami, salidas a terreno y experiencias prácticas vinculadas al arte y la arquitectura, todas enfocadas en el aprendizaje sobre el ecosistema.

El recorrido de cierre estuvo acompañado por la batucada del grupo Gres Fin del Mundo y la exhibición de un pájaro carpintero gigante. Los habitantes de la comuna se sumaron al trayecto con coloridos disfraces alusivos a la biodiversidad, consolidando un espacio de encuentro comunitario.

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CON SHOW DE ALANYS LAGOS COMENZARON LAS FESTIVIDADES POR LOS 73 AÑOS DE PUERTO WILLIAMS

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