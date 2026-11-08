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8 de noviembre de 2026

PROYECTO DE SALA CUNA UNIVERSAL AVANZA EN EL CONGRESO Y PASA A COMISIÓN DE HACIENDA

​La iniciativa fue aprobada por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados. Desde la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Magallanes valoraron el avance y destacaron sus alcances para la autonomía económica de las mujeres.

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El proyecto de Sala Cuna Universal avanzó en su tramitación legislativa tras ser aprobado por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados. La iniciativa pasará ahora a la Comisión de Hacienda, donde continuará su discusión.

Entre las modificaciones aprobadas destacan una nueva fórmula de financiamiento y la incorporación de un aporte de equidad, cambios que buscan avanzar hacia un sistema de sala cuna más amplio y equitativo.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, valoró el avance de la iniciativa y señaló que contar con alternativas de cuidado infantil permite facilitar el acceso y la permanencia de las mujeres en el mercado laboral, además de fortalecer su autonomía económica.

En Magallanes, la seremi de la cartera, Gabriela Sánchez Cañete, también destacó la aprobación y sostuvo que compatibilizar la maternidad con el trabajo continúa siendo un desafío para muchas mujeres de la región. Asimismo, planteó que la iniciativa busca evitar que la maternidad signifique renunciar a oportunidades laborales y al desarrollo profesional.

El proyecto continuará su tramitación en el Congreso, mientras el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género manifestó que seguirá trabajando para impulsar su avance legislativo.


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INDH ADVIERTE POSIBLES EFECTOS DE PROYECTO QUE REFORMA LA INSTITUCIÓN

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