8 de noviembre de 2026
PROYECTO DE SALA CUNA UNIVERSAL AVANZA EN EL CONGRESO Y PASA A COMISIÓN DE HACIENDA
La iniciativa fue aprobada por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados. Desde la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Magallanes valoraron el avance y destacaron sus alcances para la autonomía económica de las mujeres.
El proyecto de Sala Cuna Universal avanzó en su tramitación legislativa tras ser aprobado por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados. La iniciativa pasará ahora a la Comisión de Hacienda, donde continuará su discusión.
Entre las modificaciones aprobadas destacan una nueva fórmula de financiamiento y la incorporación de un aporte de equidad, cambios que buscan avanzar hacia un sistema de sala cuna más amplio y equitativo.
La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, valoró el avance de la iniciativa y señaló que contar con alternativas de cuidado infantil permite facilitar el acceso y la permanencia de las mujeres en el mercado laboral, además de fortalecer su autonomía económica.
En Magallanes, la seremi de la cartera, Gabriela Sánchez Cañete, también destacó la aprobación y sostuvo que compatibilizar la maternidad con el trabajo continúa siendo un desafío para muchas mujeres de la región. Asimismo, planteó que la iniciativa busca evitar que la maternidad signifique renunciar a oportunidades laborales y al desarrollo profesional.
El proyecto continuará su tramitación en el Congreso, mientras el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género manifestó que seguirá trabajando para impulsar su avance legislativo.
La quinta versión de la corrida reunió a estudiantes de 30 establecimientos educacionales dependientes del SLEP Magallanes, provenientes de distintas comunas de la región, en las distancias de 2,5 y 5 kilómetros.