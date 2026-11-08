PROYECTO DE SALA CUNA UNIVERSAL AVANZA EN EL CONGRESO Y PASA A COMISIÓN DE HACIENDA

El proyecto de Sala Cuna Universal avanzó en su tramitación legislativa tras ser aprobado por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados. La iniciativa pasará ahora a la Comisión de Hacienda, donde continuará su discusión.

Entre las modificaciones aprobadas destacan una nueva fórmula de financiamiento y la incorporación de un aporte de equidad, cambios que buscan avanzar hacia un sistema de sala cuna más amplio y equitativo.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, valoró el avance de la iniciativa y señaló que contar con alternativas de cuidado infantil permite facilitar el acceso y la permanencia de las mujeres en el mercado laboral, además de fortalecer su autonomía económica.

En Magallanes, la seremi de la cartera, Gabriela Sánchez Cañete, también destacó la aprobación y sostuvo que compatibilizar la maternidad con el trabajo continúa siendo un desafío para muchas mujeres de la región. Asimismo, planteó que la iniciativa busca evitar que la maternidad signifique renunciar a oportunidades laborales y al desarrollo profesional.

El proyecto continuará su tramitación en el Congreso, mientras el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género manifestó que seguirá trabajando para impulsar su avance legislativo.

​

