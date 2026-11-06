TODO LISTO EN LA COSTANERA PARA DAR INICIO A UNA NUEVA TEMPORADA DE MERCADOS CAMPESINOS

Desde la tarde de este viernes, los agricultores comenzaron a instalar sus puestos en la Costanera del Estrecho de Magallanes. Entre avenida Cristóbal Colón y calle José Menéndez, el movimiento de productores, estructuras y mostradores anuncia que todo está preparado para recibir a la comunidad en el inicio de una nueva temporada de Mercado Campesino.

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La cita será este sábado 7 de noviembre, desde las 09:00 hasta las 14:00 horas, con una oferta de productos de la Agricultura Familiar Campesina, entre ellos hortalizas frescas, cosechadas durante las primeras horas del día y listas para llegar directamente a la mesa de las familias puntarenenses.

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Para Aurora Reyes, una de las agricultoras que participa en los preparativos, la frescura es uno de los principales atributos de la producción regional.

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"La magia de la agricultura en Magallanes está en la frescura absoluta. Muchos de nosotros nos levantamos de madrugada para cosechar y traer productos con todo su sabor, y nutrientes intactos. La temporada ya empezó y queremos que los vecinos vengan a comprobar la calidad superior de lo que cultivamos con tanto cariño en nuestra propia tierra. Todos invitdos", destaca la agricultora.





Más de veinte puestos de hortalizas y una jornada que tendrá también un componente de salud preventiva. Durante la actividad, la comunidad podrá acceder gratuitamente a Exámenes de Medicina Preventiva (EMP), una oportunidad para realizar controles y promover el autocuidado.

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El director regional (s) de INDAP Magallanes, Petar Bradasic Álvarez, destacó la importancia de vincular la alimentación saludable con el bienestar de las personas y el trabajo de la Agricultura Familiar Campesina.

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"La buena alimentación y la salud preventiva caminan de la mano. No podemos hablar de calidad de vida si no cuidamos lo que llevamos al plato, y la Agricultura Familiar Campesina es una gran aliada de una vida sana. Queremos que la comunidad no solo se acerque a buscar las hortalizas más frescas de la jornada, sino que también aproveche de chequear su salud sin costo. Es una invitación a cuidarse de forma integral mientras respaldamos el trabajo de las familias rurales", subrayó la autoridad.

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Con los puestos en preparación y los primeros productos listos para llegar a la ciudad, los agricultores esperan reencontrarse con sus clientes y dar la bienvenida a nuevos visitantes.

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La invitación es para este sábado 7 de noviembre, entre las 09:00 y las 14:00 horas, en la Costanera del Estrecho, entre Colón y José Menéndez. Una oportunidad para conocer, comprar y valorar el trabajo de quienes cultivan la tierra en el extremo sur del país.