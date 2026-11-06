6 de noviembre de 2026
TODO LISTO EN LA COSTANERA PARA DAR INICIO A UNA NUEVA TEMPORADA DE MERCADOS CAMPESINOS
Este sábado 7 de noviembre, entre las 09:00 y las 14:00 horas, productores de Magallanes ofrecerán hortalizas frescas y otros productos del campo regional. La jornada también contará con un operativo gratuito de Exámenes de Medicina Preventiva.
Desde la tarde de este viernes, los agricultores comenzaron a instalar sus puestos en la Costanera del Estrecho de Magallanes. Entre avenida Cristóbal Colón y calle José Menéndez, el movimiento de productores, estructuras y mostradores anuncia que todo está preparado para recibir a la comunidad en el inicio de una nueva temporada de Mercado Campesino.
La cita será este sábado 7 de noviembre, desde las 09:00 hasta las 14:00 horas, con una oferta de productos de la Agricultura Familiar Campesina, entre ellos hortalizas frescas, cosechadas durante las primeras horas del día y listas para llegar directamente a la mesa de las familias puntarenenses.
Para Aurora Reyes, una de las agricultoras que participa en los preparativos, la frescura es uno de los principales atributos de la producción regional.
"La magia de la agricultura en Magallanes está en la frescura absoluta. Muchos de nosotros nos levantamos de madrugada para cosechar y traer productos con todo su sabor, y nutrientes intactos. La temporada ya empezó y queremos que los vecinos vengan a comprobar la calidad superior de lo que cultivamos con tanto cariño en nuestra propia tierra. Todos invitdos", destaca la agricultora.
Más de veinte puestos de hortalizas y una jornada que tendrá también un componente de salud preventiva. Durante la actividad, la comunidad podrá acceder gratuitamente a Exámenes de Medicina Preventiva (EMP), una oportunidad para realizar controles y promover el autocuidado.
El director regional (s) de INDAP Magallanes, Petar Bradasic Álvarez, destacó la importancia de vincular la alimentación saludable con el bienestar de las personas y el trabajo de la Agricultura Familiar Campesina.
"La buena alimentación y la salud preventiva caminan de la mano. No podemos hablar de calidad de vida si no cuidamos lo que llevamos al plato, y la Agricultura Familiar Campesina es una gran aliada de una vida sana. Queremos que la comunidad no solo se acerque a buscar las hortalizas más frescas de la jornada, sino que también aproveche de chequear su salud sin costo. Es una invitación a cuidarse de forma integral mientras respaldamos el trabajo de las familias rurales", subrayó la autoridad.
Con los puestos en preparación y los primeros productos listos para llegar a la ciudad, los agricultores esperan reencontrarse con sus clientes y dar la bienvenida a nuevos visitantes.
La invitación es para este sábado 7 de noviembre, entre las 09:00 y las 14:00 horas, en la Costanera del Estrecho, entre Colón y José Menéndez. Una oportunidad para conocer, comprar y valorar el trabajo de quienes cultivan la tierra en el extremo sur del país.
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