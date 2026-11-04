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4 de noviembre de 2026

MAGALLANES DESTACA EN JUDO DURANTE LOS JUEGOS BINACIONALES DE LA ARAUCANÍA EN LOS RÍOS

​Polar en el Deporte

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La delegación de la región de Magallanes cerró una destacada participación en los recientes Juegos Binacionales de la Araucanía disputados en la Región de Los Ríos. El evento deportivo congregó a diversos jóvenes talentos del sur, donde la disciplina del judo brilló al conseguir el primer lugar general tanto en competencias individuales como por equipos, reafirmando el gran nivel local.

Durante su participación en el programa Polar en el Deporte, los técnicos de judo Sandra Moreno y Juan San Martín detallaron este éxito, valorando la fortaleza mental y física de los atletas en Panguipulli. Por su parte, el funcionario del IND, Rodrigo Martínez, destacó en los estudios de Polar Comunicaciones que estos resultados son un tremendo logro de los clubes, quienes trabajan arduamente en Punta Arenas pese a la falta de procesos financiados.

Además del oro general en judo, la región mostró avances en el vóleibol y destacó con el debut del tenis de mesa, disciplinas que proyectan un recambio positivo. Sin embargo, los invitados a Polar en el Deporte enfatizaron la necesidad de un mayor apoyo económico, revelando que muchos deportistas deben costear sus propios viajes, como ocurre con torneos internacionales cuyos costos superan los tres millones de pesos.

Finalmente, el equipo técnico y las autoridades deportivas ya se enfocan en los próximos desafíos que representarán a Magallanes en el norte y sur del país. Entre ellos destacan los Juegos Para Araucanía, que se desarrollarán próximamente en Valdivia con exponentes regionales de paranatación y paratletismo, buscando mantener en alto el nombre del deporte inclusivo austral.


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