4 de noviembre de 2026
CHILE RENACE: GOBIERNO PRESENTA EN MAGALLANES MESA DESTINADA A ENFRENTAR LA CRISIS DE NATALIDAD
El Plan Chile Renace del Ministerio de Desarrollo Social y Familia se hará cargo de coordinar las medidas orientadas a revertir la caída sostenida de la natalidad en Chile, que hoy registra una tasa global de fecundidad de 0,99 hijos por mujer, y a nivel regional una tasa de 0,91.
Chile enfrenta un desafío histórico. La tasa de fecundidad nacional se ubica actualmente por debajo de un hijo por mujer, consolidando una tendencia de descenso que ha llevado al país a registrar los niveles más bajos de natalidad de su historia. A ello se suman las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que indican que para el año 2028, por primera vez, el número de defunciones superará al de nacimientos.
Frente a este escenario, el Presidente José Antonio Kast anunció la puesta en marcha del Plan Chile Renace, una estrategia de largo plazo que busca abordar de manera integral la crisis demográfica y sus consecuencias económicas, laborales, sociales y territoriales.
Como parte de esta estrategia, se instruyó al Ministerio de Desarrollo Social y Familia la creación de la Secretaría Ejecutiva del Plan Chile Renace, instancia responsable de coordinar el trabajo interministerial, impulsar acciones concretas y monitorear sus resultados de manera permanente. Además, establece la articulación de mesas de trabajo en todas las regiones del país.
En Punta Arenas, esta tarde se realizó el lanzamiento de la Mesa Regional Chile Renace, que tendrá la labor de elaborar un diagnóstico territorial sobre los cambios demográficos y las condiciones que inciden en la formación y crianza de las familias, identificando la expresión de las principales barreras, y la formulación de propuestas para cada región.
Esta mesa es liderada por la secretaría regional ministerial de Desarrollo Social y Familia y conformada por representantes de quince instituciones, como universidades, hospitales, municipios, iglesia católica, evangélicas, fundaciones vinculadas a la protección de la niñez, al cuidado, entre otras.
El secretario regional ministerial de Desarrollo Social y Familia subrogante, Alex Latorre Cárdenas, señaló que "a nivel regional, las menores tasas de fecundidad se registraron en Valparaíso (0,98) y Magallanes (0,91), una señal de alerta sobre las expectativas de futuro, la estabilidad y las oportunidades que perciben las nuevas generaciones para desarrollar sus proyectos de vida. Por eso, la recuperación de la natalidad debe convertirse en una prioridad, y para ello estamos liderando esta mesa de trabajo que deberá priorizar por conceso las tres barreras más relevantes a través de la evidencia disponible, la experiencia institucional y las percepciones de sus integrantes".
A su vez, el jefe de gabinete de la SEREMI de Desarrollo Social y Familia, Manuel Villarroel Zerán, manifestó que "queremos que las familias cuenten con más recursos, capacidades y condiciones necesarias para cuidar, educar y sostener el bienestar de todos sus integrantes, acompañadas por una política social que los acompaña en toda la vida, y no solo en situaciones de crisis. Por eso nos hemos puesto como tarea identificar y trabajar para ir disminuyendo las barreras culturales, sociales y económicas que hoy hacen que muchos chilenos posterguen o renuncien a los hijos que sí quisieran tener".
Ejes de acción
El plan Chile Renace aborda la crisis desde ocho ejes de intervención: costo de la vida, vivienda, apoyos y cuidados, corresponsabilidad y equidad de género, conciliación laboral y familiar, salud reproductiva, formación y estabilidad de vínculos familiares, y normas sociales y cultura.
Además, involucra a los Ministerios de Salud, Vivienda y Urbanismo, Educación, Trabajo y Previsión Social, la Mujer y la Equidad de Género, Hacienda y Economía, además del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que lidera su coordinación.
En el marco de esta coordinación, se ha solicitado a cada ministerio el detalle de los planes, programas, proyectos de ley e iniciativas que contemple implementar en el horizonte 2026–2030 y que se alineen con el objetivo de revertir la tendencia demográfica, incluyendo estado de avance, plazos estimados de ejecución y recursos asociados.
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