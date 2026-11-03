MAGALLANES DEBE ASUMIR UN ROL PROTAGÓNICO EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SOSTIENE ACADÉMICO DE LA USACH

Académico de la Universidad de Santiago, Domingo Ruiz, analizó las estrategias nacionales del litio y el hidrógeno verde, planteando que el país ha concentrado sus esfuerzos en la extracción de materias primas y el desarrollo de proyectos piloto, dejando pendientes importantes desafíos tecnológicos y de formación de capital humano.

En una nueva edición del programa “Aquí Hidrógeno Verde”, de Polar Comunicaciones, el académico de la Universidad de Santiago y experto en litio, Domingo Ruiz, abordó los principales desafíos que enfrenta Chile en materia de transición energética, comparando el desarrollo de la industria del litio con las iniciativas vinculadas al hidrógeno verde. Durante la conversación, destacó que ambas tecnologías deben avanzar de manera complementaria, considerando las características geográficas y energéticas de cada territorio.

El especialista explicó que, pese a las importantes inversiones y expectativas que han acompañado a ambas industrias, su desarrollo ha sido más lento de lo esperado. Mientras el litio cuenta con una trayectoria comercial más consolidada, el hidrógeno verde todavía enfrenta dificultades técnicas que han ralentizado su implementación. A su juicio, Chile ha presentado avances importantes en materia de anuncios e inversiones, pero aún mantiene una brecha entre los proyectos anunciados y su aplicación efectiva en sistemas de generación y almacenamiento energético.

Articulación entre industrias y formación de capital humano

Otro de los aspectos abordados fue la necesidad de fortalecer la colaboración entre el sector público, las empresas privadas, las universidades y los centros de investigación. Ruiz planteó que la transición energética requiere desarrollar capacidades técnicas especializadas, especialmente en áreas como baterías, almacenamiento de energía y nuevas tecnologías asociadas al hidrógeno. También advirtió que existe una disponibilidad limitada de profesionales con experiencia específica en estos ámbitos, por lo que consideró fundamental invertir en educación técnico-profesional y formación de capital humano, particularmente en regiones estratégicas como Magallanes.

Críticas a la implementación de la Estrategia Nacional del Litio

Respecto de la Estrategia Nacional del Litio, el académico manifestó una valoración positiva de sus objetivos generales, aunque cuestionó la manera en que se ha llevado a la práctica. Según explicó, las inversiones se han concentrado principalmente en la extracción del mineral, sin desarrollar con la misma intensidad una industria de valor agregado que permita incorporar conocimiento, tecnología y capacidades productivas al país. En ese sentido, mencionó que algunas oportunidades de colaboración con grandes empresas internacionales no prosperaron, lo que habría limitado las posibilidades de fortalecer la cadena tecnológica nacional.

Almacenamiento energético y economía circular

Ruiz también señaló que el litio no debe asociarse exclusivamente a la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, ya que existe un importante potencial en el almacenamiento estacionario de energía, especialmente para aprovechar la generación proveniente de fuentes renovables como la solar y la eólica. Asimismo, cuestionó que las políticas de economía circular se concentren directamente en el reciclaje, sin considerar suficientemente las alternativas de reutilización. Explicó que las baterías de vehículos eléctricos pueden conservar cerca del 80% de su capacidad operativa al finalizar su primera vida útil, por lo que podrían destinarse a sistemas de almacenamiento antes de ingresar a procesos de reciclaje, extendiendo su aprovechamiento hasta aproximadamente 15 o 16 años.

Experiencias internacionales y oportunidades para Magallanes

Como referencia internacional, el académico destacó el trabajo que desarrolla México junto a la empresa BYD para impulsar tecnologías de almacenamiento energético a escala industrial, iniciativa que consideró una oportunidad para observar cómo otros países están avanzando en esta materia. Finalmente, enfatizó la importancia estratégica de Magallanes en el escenario energético nacional, tanto por sus condiciones naturales como por su ubicación geográfica y su potencial productivo. En su análisis, la región debe tener un papel protagónico en las decisiones de inversión, infraestructura y formación técnica vinculadas a la transición energética.





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