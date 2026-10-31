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31 de octubre de 2026

EDUCADORAS Y TÉCNICOS DE PÁRVULOS DE MAGALLANES COMPARTIERON EXPERIENCIAS EN ENCUENTRO DE BUENAS PRÁCTICAS

​La actividad reunió a representantes de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams, quienes presentaron experiencias desarrolladas durante 2026 en el Programa de Indagación para Primeras Edades, ejecutado por la Universidad de Magallanes.

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Educadoras y técnicos en educación parvularia de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams participaron en el Encuentro de Buenas Prácticas del Programa de Indagación para Primeras Edades (PIPE), iniciativa financiada por el Programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutada por la Universidad de Magallanes.

La jornada tuvo como objetivo compartir experiencias y trabajos desarrollados durante 2026 en torno a los cuadernillos de Investigación en Artes, implementados en las aulas. Las participantes pudieron presentar sus actividades, conocer las experiencias de otras localidades e intercambiar herramientas para el trabajo educativo con niños y niñas.

Como parte del encuentro, se realizó una muestra de cuentos musicalizados mediante la técnica Kamishibai, seguida de un taller práctico para elaborar láminas narrativas. Las educadoras trabajaron en grupos y presentaron obras a sus colegas. Además, cada participante recibió un teatrillo de madera para implementar esta herramienta en sus establecimientos.

La encargada de PIPE, Cecilia Fuenzalida, valoró el encuentro como un espacio para compartir aprendizajes, reconocer las buenas prácticas y fortalecer la colaboración entre las profesionales. Por su parte, la educadora Verónica Soto, responsable de la muestra de cuentos, explicó que el Kamishibai permite incorporar música y efectos sonoros a la narración, promoviendo una mayor participación de los niños y niñas.

En Puerto Williams, las educadoras de los establecimientos Pequeños Colonos y Liceo Donald Mc Intyre Griffiths también desarrollaron una feria en el gimnasio de la Armada, donde presentaron actividades realizadas junto a los estudiantes y sus familias durante el semestre. La jornada concluyó con el reconocimiento mediante medallas a los niños y niñas que participaron en la implementación del programa.


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