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29 de octubre de 2026

MUNICIPIO COORDINA CON EL SII IMPLEMENTACIÓN DE BENEFICIO PARA JUBILADOS

​La reunión permitió abordar los mecanismos de postulación a la exención de contribuciones para la primera vivienda y la necesidad de informar oportunamente a las personas mayores sobre los requisitos.

Reunión SII (1)

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, se reunió con el director regional del Servicio de Impuestos Internos (SII), Roberto Herrera, y el director de Rentas y Patentes del municipio, Ricardo Barría, para coordinar la implementación de la normativa que contempla la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda de personas jubiladas que cumplan con los requisitos establecidos.

El objetivo del encuentro fue anticipar la entrega de información a los vecinos y facilitar el proceso de postulación, considerando que el beneficio no se aplicará de manera automática y que las personas interesadas deberán realizar el trámite correspondiente. En ese contexto, Radonich destacó la importancia de que los potenciales beneficiarios conozcan con anticipación las condiciones exigidas, especialmente de cara a los próximos meses. 

"Esta es una medida muy solicitada por muchos jubilados, que su primera vivienda quede exenta del pago de contribuciones. La ley ya está publicada y ahora estamos trabajando en cómo se implementará. Es importante que las personas sepan que deben postular, porque no es automático, e indicar cuál es su primera vivienda, donde viven habitualmente", explicó el alcalde.

La autoridad local agregó que, de acuerdo con los antecedentes abordados en la reunión, entre las condiciones se considera no mantener deudas por concepto de contribuciones ni de derechos de aseo. Por ello, señaló que el municipio busca adelantarse y coordinarse con el SII para entregar orientación oportuna, de modo que los vecinos puedan preparar sus antecedentes y realizar la postulación sin inconvenientes cuando se abra el proceso.

"Queremos que, cuando llegue marzo o abril, nuestros vecinos tengan la información necesaria y postular a este beneficio no se transforme en un problema. Buscamos que las personas jubiladas de 65 años o más que cumplan con los requisitos puedan acceder a esta exención. Además, es importante recordar que se contempló que el Estado compense a los municipios por la disminución de ingresos que esto pudiera generar, para que la medida no afecte las finanzas municipales", sostuvo el jefe comunal.

Por su parte, el director regional del SII, Roberto Herrera, valoró la coordinación entre ambas instituciones y explicó que la ley de reconstrucción incluye distintas disposiciones que requieren trabajo conjunto para su correcta implementación. "Esta normativa contempla materias que también se relacionan con la labor municipal, por lo que es importante mantener la coordinación con el alcalde y los distintos funcionarios. Vamos a avanzar para que la implementación de la ley y sus efectos en los ciudadanos se conozcan de la mejor manera posible", indicó Herrera. 

Asimismo, el directivo precisó que el Servicio trabaja en las circulares y reglamentaciones que permitirán aclarar cómo se aplicarán las distintas normas, las que deberían emitirse próximamente.

En tanto, el director de Rentas y Patentes del municipio, Ricardo Barría, subrayó que la coordinación permitirá orientar a los contribuyentes dentro de los plazos que establezca la normativa. "Es muy importante coordinar la operatividad de esta ley y orientar oportunamente a las personas para que puedan acceder al beneficio en tiempo y forma. El llamado es a quienes mantienen deudas por derechos de aseo domiciliario o contribuciones a que se pongan al día, de manera que puedan cumplir con las condiciones que se establezcan", señaló.

Barría añadió que los requisitos específicos, los plazos y las formalidades del procedimiento deberán precisarse mediante las circulares que emita el Servicio de Impuestos Internos. Por ello, el municipio continuará coordinando acciones para facilitar el acceso a la información y apoyar a los vecinos durante la implementación de la medida.

SLEP Magallanes

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA COORDINA ACCIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DICTAMEN DE CONTRALORÍA SOBRE BENEFICIOS DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN EN MAGALLANES

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