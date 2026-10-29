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29 de octubre de 2026

JOVEN COMUNICADOR MAGALLÁNICO MAXIBOOM ESTRENA PROGRAMA DE ENTREVISTAS EN YOUTUBE

"Detrás de la fama" debuta este viernes 30 de octubre a las 20:00 horas en el canal @maxiiboomm, con la actriz y comunicadora Yamila Reyna como primera invitada.

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Maximiliano Saldivia Cancino, conocido en las plataformas digitales como Maxiboom, estrenará este viernes 30 de octubre a las 20:00 horas su nuevo programa de entrevistas titulado "Detrás de la Fama". El espacio será transmitido a través de su canal de YouTube @maxiiboomm y buscará generar conversaciones extensas con diversas figuras del espectáculo y la televisión nacional que llegan de visita a la Región de Magallanes.

Con solo 15 años y siendo estudiante del Colegio Miguel de Cervantes, el joven da un paso directo hacia la profesionalización de su formato audiovisual. Durante la temporada estival pasada, alcanzó alta notoriedad al reseñar y calificar a las personalidades que llegaban a la zona, logrando captar la atención de canales de alcance nacional y consolidando una comunidad que hoy supera los 25 mil seguidores en Instagram y 17 mil en TikTok.

Para el capítulo inaugural de este nuevo proyecto, la invitada central será la actriz y comunicadora Yamila Reyna, quien abordará su trayectoria mediante una dinámica de preguntas directas. El programa cuenta con el respaldo técnico y la producción audiovisual de PlayMedia, asegurando un estándar profesional de transmisión, mientras que la investigación previa y la pauta de preguntas son elaboradas íntegramente por Maximiliano.

El llamado a la comunidad es a respaldar esta iniciativa suscribiéndose al canal de YouTube del comunicador local y activando las notificaciones para acompañar la transmisión de estreno. Este lanzamiento subraya el trabajo de los creadores de contenido de la zona austral, estableciendo un nuevo espacio de entrevistas impulsado íntegramente por talento local.

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