DOCENTES DEL SLEP MAGALLANES DESTACAN ENTRE LOS 30 LÍDERES EDUCATIVOS DE CHILE EN EL PREMIO LED 2026

En la casa central de la Pontificia Universidad Católica de Chile se realizó la entrega de galardones a los 30 líderes educativos más destacados del país en la cuarta edición del Premio LED 2026, certamen creado por la Fundación Impulso Docente y que tuvo entre los premiados a dos directoras de la educación pública de la Región de Magallanes.



Danitza Correa, directora de la Escuela Elba Ojeda Gómez, resultó premiada en la categoría de “Convivencia e inclusión” que destaca iniciativas que promueven entornos de aprendizaje inclusivos, equitativos y respetuosos.



Alejandra Brevis, directora de la Escuela Capitán Juan Ladrillero, obtuvo la distinción en la categoría “Aprendizajes base y resultados académicos” que resalta la mejora continua de los aprendizajes esenciales y la excelencia pedagógica.



Antes de recibir sus premios, las profesionales participaron en dos jornadas de trabajo con los demás educadores destacados, especialistas en educación y líderes de diversos ámbitos para intercambiar experiencias.



“Más que la premiación propiamente tal, es la experiencia del liderazgo y cómo se está valorando y profesionalizando en las comunidades educativas. Es súper importante compartir con otros directores de Chile, ver qué cosas uno puede llevar a su comunidad, a su escuela, y siempre con el foco de lograr aprendizajes”, comentó la docente de Puerto Natales, Alejandra Brevis.



Por su parte, Danitza Correa comentó que “se reconoce los buenos liderazgos a nivel nacional desde una mirada que, a lo mejor no tenemos todas las respuestas, pero sí movilizamos a nuestras comunidades educativas para encontrarlas. En mi caso particular, soy afortunada de contar con una gran comunidad educativa que tiene lineamientos súper claros y está trabajando fuertemente en la inclusión, prácticas de sana convivencia y en el desarrollo profesional docente. Creo que al unir estos tres factores hemos tenido los resultados que hoy son premiados y destacados como comunidad”.



El Premio LED busca identificar, visibilizar y honrar la labor de líderes escolares que están transformando la educación en Chile a través de su capacidad innovadora y compromiso pedagógico. En sus cuatro ediciones ha reconocido a 116 líderes de 14 regiones del país.

