Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
publicite aqui
publicite aqui
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

28 de octubre de 2026

DOCENTES DEL SLEP MAGALLANES DESTACAN ENTRE LOS 30 LÍDERES EDUCATIVOS DE CHILE EN EL PREMIO LED 2026

Danitza Correa y Alejandra Brevis, directoras de comunidades escolares del Servicio Local de Educación Pública Magallanes, fueron premiadas a nivel nacional en las categorías de convivencia e inclusión, y de aprendizajes y resultados académicos.

premioentregaLED

En la casa central de la Pontificia Universidad Católica de Chile se realizó la entrega de galardones a los 30 líderes educativos más destacados del país en la cuarta edición del Premio LED 2026, certamen creado por la Fundación Impulso Docente y que tuvo entre los premiados a dos directoras de la educación pública de la Región de Magallanes.

 
Danitza Correa, directora de la Escuela Elba Ojeda Gómez, resultó premiada en la categoría de “Convivencia e inclusión” que destaca iniciativas que promueven entornos de aprendizaje inclusivos, equitativos y respetuosos.

 
Alejandra Brevis, directora de la Escuela Capitán Juan Ladrillero, obtuvo la distinción en la categoría “Aprendizajes base y resultados académicos” que resalta la mejora continua de los aprendizajes esenciales y la excelencia pedagógica.

 
Antes de recibir sus premios, las profesionales participaron en dos jornadas de trabajo con los demás educadores destacados, especialistas en educación y líderes de diversos ámbitos para intercambiar experiencias.

 
“Más que la premiación propiamente tal, es la experiencia del liderazgo y cómo se está valorando y profesionalizando en las comunidades educativas. Es súper importante compartir con otros directores de Chile, ver qué cosas uno puede llevar a su comunidad, a su escuela, y siempre con el foco de lograr aprendizajes”, comentó la docente de Puerto Natales, Alejandra Brevis.

 
Por su parte, Danitza Correa comentó que “se reconoce los buenos liderazgos a nivel nacional desde una mirada que, a lo mejor no tenemos todas las respuestas, pero sí movilizamos a nuestras comunidades educativas para encontrarlas. En mi caso particular, soy afortunada de contar con una gran comunidad educativa que tiene lineamientos súper claros y está trabajando fuertemente en la inclusión, prácticas de sana convivencia y en el desarrollo profesional docente. Creo que al unir estos tres factores hemos tenido los resultados que hoy son premiados y destacados como comunidad”.

 
El Premio LED busca identificar, visibilizar y honrar la labor de líderes escolares que están transformando la educación en Chile a través de su capacidad innovadora y compromiso pedagógico. En sus cuatro ediciones ha reconocido a 116 líderes de 14 regiones del país.

Diputado Alejandro Riquelme, ministro Louis de Grange y CChC

DIPUTADO RIQUELME Y CCHC ANALIZARON CON BIMINISTRO LOUIS DE GRANGE MEDIDAS PARA PRIORIZAR INVERSIÓN Y EMPLEO EN PRESUPUESTO 2027

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

MUNICIPIO INICIA PLAN DE BACHEO EN 44 PUNTOS DE PUNTA ARENAS

Leer Más

Los trabajos se extenderán entre octubre y febrero, con intervenciones priorizadas en vías de alto flujo vehicular y sectores que requieren atención complementaria a las labores de Serviu.

Los trabajos se extenderán entre octubre y febrero, con intervenciones priorizadas en vías de alto flujo vehicular y sectores que requieren atención complementaria a las labores de Serviu.

INICIO OBRAS DE BACHEO (2)
nuestrospodcast
c (7)

SENADOR POR MAGALLANES KARIM BIANCHI CUESTIONA A LA ASOCIACIÓN DE AFP Y A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN EL SENADO

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
c (7)

SENADOR POR MAGALLANES KARIM BIANCHI CUESTIONA A LA ASOCIACIÓN DE AFP Y A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN EL SENADO

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
servicioseguridad

SERVICIO ESPECIAL DE SEGURIDAD REGIONAL DESPLIEGA CONTROLES INTERAGENCIALES EN TIERRA, AIRE Y MAR

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
conectividadnatales

MOP IMPULSA NUEVA ALTERNATIVA VIAL PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD Y ACCESO SUR A PUERTO NATALES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.