MAS DE 400 ESTUDIANTES HAN SIDO CAPACITADOS EN LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE

La OIRS (Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias) del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, se ha desplegado por la región para llevar a cabo jornadas de difusión en establecimientos educacionales, en conjunto con la oficina de integración "Carabineros - Comunidad de Magallanes", del Plan Comunal de Seguridad Pública de la comuna de Punta Arenas y Puerto Natales.

En estas actividades preventivas, el Servicio de Reinserción Social Juvenil ha participado como ente especializado en Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, a través de funcionarios que cuentan con formación técnica, lo que ha permitido abordar los alcances de la Ley N° 20.084 que regula las infracciones y delitos cometidos por adolescentes entre los 14 a 18 años.

Como lo informó el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, César Montiel, "estamos difundiendo a las y los jóvenes la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, en todo lo relativo a derechos y deberes, porque promover el conocimiento de esta ley es fundamental para fortalecer la prevención, la responsabilidad y el respeto por los derechos y deberes establecidos en nuestro marco legal. La información oportuna permite que las y los jóvenes comprendan las consecuencias jurídicas de sus actos, tomen decisiones informadas y reconozcan la importancia de la convivencia respetuosa y la participación responsable en la sociedad".

Junto a lo anterior, la autoridad regional también destacó la importancia de que el Servicio de Reinserción Social Juvenil se despliegue en el territorio, "porque tenemos el desafío de acercar esta información a todas las comunas de la región, para generar espacios de orientación, educación, porque reinserción es más seguridad".

Este trabajo territorial cuenta además con el apoyo de Carabineros de Chile quienes detallan a los adolescentes las consecuencias legales que pueden enfrentar cuando participan en hechos constitutivos de delito, poniendo especial énfasis en los derechos que asisten a jóvenes frente a procedimientos de privación de libertad.

Charlas en establecimientos educacionales

El despliegue territorial ha incluido hasta ahora 11 charlas en establecimientos educacionales de enseñanza media, abarcando a cerca de 400 estudiantes entre primero y cuarto medio, tanto en Punta Arenas como Puerto Natales.

Entre los establecimientos priorizados se encuentran Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, Liceo Juan Bautista Contardi e Instituto Don Bosco de Punta Arenas. Mientras en la comuna de Puerto Natales, se ha visitado el Liceo Luis Cruz Martínez y Gabriela Mistral, en donde los funcionarios especialistas han combinado metodologías de exposición de contenidos con diálogo y aclaración de dudas con estudiantes a través de ejemplos cotidianos de experiencias en las cuales los jóvenes se ven envueltos en actividades con sus pares.

Esta iniciativa continuará realizándose en otros establecimientos educacionales, de acuerdo a una priorización que se está llevando a cabo con sostenedores como el Servicio Local de Educación Pública de Magallanes y fundaciones educacionales del resto de la región.