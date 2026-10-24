MÁS DE 20 LIBREROS PARTICIPARÁN EN FERIA DEL LIBRO POR EL DÍA DEL PATRIMONIO REGIONAL

Más de veinte libreros participarán este domingo en una Feria del Libro organizada en el marco del Día del Patrimonio Regional, en Punta Arenas. La actividad se desarrollará entre las 11:00 y las 19:30 horas en El Arriero Restaurant, ubicado en Manantiales 759, y contará con una oferta de libros nuevos y usados para lectores de distintas edades.

La muestra reunirá títulos de literatura infantil y juvenil, novelas, historia, patrimonio, ensayos, clásicos y obras de autores contemporáneos, además de ejemplares antiguos y libros difíciles de encontrar. La jornada también incluirá muestras artísticas y espacios de conversación, con el objetivo de reunir a lectores, familias y libreros en torno a los libros.

Gonzalo Uribe, representante de El Arriero, explicó que la iniciativa busca generar un espacio de encuentro en torno a la cultura y la conversación. La programación también apunta a acercar la lectura a niños y jóvenes, invitando a las familias a recorrer la feria y permitir que los más pequeños descubran libros según sus propios intereses.

Cristián Morales, uno de los libreros participantes, destacó la posibilidad de encontrar títulos inesperados y conversar directamente con quienes trabajan en la venta de libros. La presencia de ejemplares nuevos y usados permitirá reunir distintas alternativas de lectura en un mismo lugar.

La feria tendrá entrada gratuita y estará abierta a toda la comunidad durante la jornada del domingo. La invitación es a visitar El Arriero Restaurant, recorrer los puestos y participar de las actividades programadas en el contexto de la celebración del patrimonio regional.

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