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23 de octubre de 2026

SEREMI ROA VALORA AVANCE DEL PROYECTO QUE MODERNIZA CARABINEROS: ESTIPENDIO DE ALUMNOS SUBE A MÁS DE $246 MIL Y GRATIFICACIÓN DE RIESGO LLEGARÍA AL 100%

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputadas y Diputados y ahora continúa su tramitación en el Senado.

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El seremi de Gobierno de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ángel Roa, destacó el avance del proyecto que moderniza Carabineros de Chile, aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados con 141 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y que ahora será analizado por el Senado.

 
La iniciativa busca fortalecer a la institución policial mediante mejores incentivos para sus alumnos y funcionarios. Entre sus principales medidas, contempla aumentar el estipendio de los alumnos desde cerca de $70 mil a más de $246 mil, elevar la gratificación especial de riesgo desde un 20% hasta un 100% del sueldo y extender la carrera funcionaria hasta los 41 años de servicio.

 
Según explicó la autoridad, estas medidas apuntan a incentivar el ingreso de nuevas generaciones a Carabineros, en un contexto en que la institución ha registrado una disminución de más de 5.000 efectivos desde 2020. “Necesitamos que las nuevas generaciones se motiven a ser parte de Carabineros. Hoy tenemos una disminución de más de 5.000 efectivos desde 2020 y, por eso, es importante avanzar en mejores condiciones para quienes deciden asumir la responsabilidad de proteger a las personas y resguardar la seguridad de nuestro país”, señaló el seremi.

 
Roa agregó que mejorar los incentivos durante la formación, reconocer el riesgo asociado a la labor policial y fortalecer la carrera funcionaria son medidas relevantes para contar con una institución preparada para responder a los desafíos actuales en materia de seguridad.

 
Agenda de seguridad

 
La autoridad indicó que este proyecto se suma a otras iniciativas impulsadas en el marco de la agenda de seguridad, como la Ley de Flagrancia y las Reglas del Uso de la Fuerza, cuyos avances legislativos fueron destacados la semana anterior. Asimismo, valoró el respaldo transversal que han recibido distintas propuestas en la materia, incluida la reforma constitucional en seguridad.

 
“Esta es una tercera iniciativa relevante que esperamos que tenga el mismo respaldo en el Senado. La seguridad es una preocupación que está por sobre las diferencias políticas. Cuando hablamos de proteger a las familias, enfrentar el crimen organizado y fortalecer a nuestras instituciones, necesitamos trabajar unidos por el bienestar del país”, afirmó.

 
Finalmente, el seremi enfatizó que el fortalecimiento de Carabineros y el avance de estas medidas forman parte de los esfuerzos por mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a la delincuencia y entregar mayor protección a la ciudadanía.

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