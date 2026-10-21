CORONEL CLAUDIO GONZÁLEZ GARCÍA ASUME COMO NUEVO DIRECTOR REGIONAL DE GENDARMERÍA EN MAGALLANES

El coronel Claudio González García asumió como nuevo director regional de Gendarmería de Chile en Magallanes, iniciando una gestión que tendrá entre sus primeros desafíos conocer en profundidad la realidad penitenciaria regional, dar continuidad a los procesos actualmente en desarrollo y avanzar en las distintas iniciativas y proyectos institucionales.

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Con 27 años de servicio, González inició su carrera institucional en el Complejo Penitenciario Puerto Montt. A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado principalmente en materias relacionadas con seguridad y procedimientos penitenciarios. Antes de asumir sus nuevas funciones en Magallanes, ejerció como jefe de unidad del Complejo Penitenciario Biobío.

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En materia de formación, la autoridad es egresada de la Academia Superior de Estudios Policiales de la Policía de Investigaciones de Chile, antecedentes que complementan la experiencia adquirida durante su carrera institucional.

Respecto de los desafíos que representa asumir la conducción regional, González destacó que una de sus primeras tareas será conocer las particularidades de Magallanes y, desde esa realidad, establecer los principales énfasis de su administración.

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"Primero debemos conocer la realidad y la dinámica de la región, para determinar dónde debemos colocar los énfasis. Queremos dar continuidad a los procesos que se vienen desarrollando y retomar las planificaciones y proyectos que corresponda, junto con imprimir nuestro propio sello de gestión".

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El nuevo director regional señaló además que asumir esta responsabilidad constituye un honor y un importante desafío profesional, valorando la confianza institucional depositada en él para encabezar Gendarmería en una zona con características territoriales particulares.

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Otro de los énfasis planteados por el coronel González será fortalecer la presencia institucional de Gendarmería de Chile en Magallanes y mantener una adecuada vinculación con el entorno regional para contribuir a una apropiada comprensión del trabajo que desarrolla la institución en la región en su aporte a la seguridad pública y a la reinserción social.

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Así mismo, el nuevo director regional espera imprimir a su gestión un sello de cercanía y trabajo conjunto con las funcionarias y funcionarios de Gendarmería, a quienes reconoce como el principal capital de la institución. Desde esa perspectiva, buscará fortalecer la cohesión de los equipos, generar espacios de colaboración y poner en valor la experiencia, el compromiso y la labor que cada persona desarrolla para el cumplimiento de la misión institucional.