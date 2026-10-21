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21 de octubre de 2026

III JORNADAS DE POSTGRADO: UMAG VINCULA INVESTIGACIÓN CON NEUROCIENCIA, IA Y PAISAJE SONORO

El encuentro académico buscó democratizar el conocimiento universitario, reuniendo la divulgación breve de tesis de magíster y doctorado con conferencias magistrales del exministro de Ciencia Dr. Andrés Couve y el investigador en música popular Rodrigo Pincheira.

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Organizadas por la Dirección de Postgrado en el marco del proyecto de Fortalecimiento de Postgrado MAG23992, las III Jornadas de Postgrado UMAG 2026 se están consolidando como un espacio de encuentro entre la investigación académica, la cultura y la comunidad de Magallanes.

La iniciativa, desarrollada el 6 y 7 de octubre pasado, tuvo como propósito central ampliar la circulación del conocimiento desarrollado en los programas de posgrado. Uno de sus pilares de la actividad fue "Postgrado 300", donde estudiantes de magíster y doctorado expusieron sus trabajos de investigación, en un formato dinámico de máximo cinco minutos (300 segundos) y tres diapositivas.

La coordinadora y profesional de la Dirección de Postgrado de la UMAG, Carolina Vilaza Muñoz, subrayó la relevancia de la actividad para el futuro de la unidad. "Estas terceras jornadas realmente son un hito de nuestro proyecto, pero también para la dirección, porque representan un cierre y un nuevo inicio. Si bien terminamos el proyecto, damos un nuevo paso hacia una nueva dirección de posgrado, mucho más fortalecida".

En ese sentido, destacó la incorporación de tres especialidades médicas a la oferta de programas del área.

Neurociencia e Inteligencia Artificial

La primera jornada estuvo marcada por la conferencia magistral del Dr. Andrés Couve, biólogo, académico de la Universidad de Chile y primer ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del país. Con el título "Nuevos desafíos en la neurociencia y la inteligencia artificial", Couve abordó la intersección entre el estudio del cerebro humano y las tecnologías computacionales.

Según explicó Carolina Vilaza, la elección del Dr. Couve respondió a las inquietudes manifestadas por los propios estudiantes universitarios en talleres previos. "Dentro de los focus groups que íbamos haciendo con los estudiantes, saltaba mucho el tema de la IA como algo que ya estaba presente y debíamos incorporar, pero quisimos verlo desde un punto de vista desde la ciencia".

Paisaje sonoro y memoria popular

La segunda jornada estuvo dedicada a las ciencias sociales, las identidades y el patrimonio intangible, contando con la participación del periodista, docente e investigador en música popular Rodrigo Pincheira Albrecht, galardonado con el Premio Municipal de Ciencias Sociales de Concepción 2024.

En su exposición e intercambio, Pincheira propuso rescatar la audición como una herramienta epistemológica clave para las ciencias humanas, superando el predominio de la mirada. "Hemos estado mucho tiempo conociendo a través de la vista, mirando... La propuesta es conocer escuchando. ¿Es posible conocer oyendo? ¿Es posible saber algo poniendo el oído, digamos, prestando atención?".

El investigador enfatizó que el concepto de "paisaje sonoro" (desarrollado por Murray Schafer) permite aproximarse a las comunidades y a la historia desde la escucha atenta de su entorno y de su música. "Un investigador de ciencias sociales debería tomar en cuenta lo que está en el paisaje sonoro... como una fuente de conocimiento, como un archivo", afirmó, ejemplificando cómo el registro musical e histórico puede reconstruir procesos sociales, incluyendo contextos de conflicto o violencia.

A juicio de Vilaza, la participación de Pincheira aportó al equilibrio de las áreas del conocimiento en el posgrado. "UMAG se basa mucho en lo que es las ciencias duras y deja de lado las ciencias sociales. Rodrigo Pincheira nos muestra que el patrimonio intangible también es importante, y a través de la música podemos generar un patrimonio diferente, que puede llegar a nuevas generaciones".

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