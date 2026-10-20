GASCO MAGALLANES PROMUEVE EL USO SEGURO DEL GAS NATURAL EN EXPO EMERGENCIAS MAGALLANES

Una decena de instituciones públicas y privadas se dieron cita en el tercer piso del Mall Espacio Urbano en donde este sábado 17 de octubre se realizó la Expo Emergencias Magallanes, iniciativa organizada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) que se enmarca en el mes de la Reducción del Riesgo de Desastres. La muestra busca dar visibilidad a la labor que realizan organismos tales como el Cuerpo de Socoro Andino, SAMU, Cruz Roja, Ejército, PDI, Conaf, Edelmag, Aguas Magallanes y Gasco Magallanes, entre otras.

Durante el encuentro, GASCO Magallanes centró su participación en educar a la comunidad sobre el uso correcto del gas natural y gas licuado. Pedro Martín, gerente de Operaciones de la compañía, destacó la importancia de este acercamiento con la ciudadanía. "Queremos que las personas conozcan las características del gas. Trabajar con el es seguro, pero el riesgo surge cuando no se conoce con qué se está operando. También buscamos reforzar la difusión del sistema Llame Antes de Excavar, diseñado para prevenir accidentes durante trabajos en la vía pública", explicó el ejecutivo.

Juan Carlos Andrades, Director Regional de Senapred enfatizó que durante la muestra se trata de “proyectar a la comunidad lo que nosotros hacemos”. Aprovechó también de reiterar la necesidad de asumir conductas preventivas en la vida diaria. “El mensaje es prepararnos, no hacer mañana lo que debemos hacer hoy. El mensaje es atender las redes oficiales de Senapred, Conaf, Meteorología cuando uno quiere salir al campo, a hacer trekking o un asado en su propia casa. Materializar lar recomendaciones que hoy están en nuestras páginas oficiales”, indicó.

La jornada también incluyó la premiación de los concursos de fotografía, dibujo y relato organizados por Senapred. Estas competencias escolares y ciudadanas tuvieron como propósito visibilizar y reconocer, a través del arte, la preparación, la prevención y la memoria de la comunidad frente a los desastres naturales.