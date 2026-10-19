Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
Banner Polar
MET LIFE
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Polar

19 de octubre de 2026

PESAR EN LA COMUNIDAD POR LA PARTIDA DE DON LORENZO GINER DE ROSA, DESTACADO EXÁRBITRO Y DIRIGENTE SOCIAL DE PUNTA ARENAS

Con gran concurrencia de conocidos, amigos y familiares, fue despedido el exárbitro y presidente honorario del Club Deportivo Scout, dejando un gran legado en el deporte y en diversas organizaciones comunitarias de Punta Arenas y la región.

Diseño sin título

El deporte y el ámbito comunitario de Punta Arenas lamentan el fallecimiento de Lorenzo Armando Giner de Rosa a la edad de 98 años. Nacido el 29 de enero de 1928, inició su vínculo con el fútbol en 1942 defendiendo al club Audax, para luego dedicarse por completo a su verdadera vocación en el referato local.

Debutó como árbitro en 1952, ejerciendo esta labor hasta fines de la década de 1970 y asumiendo posteriormente roles dirigenciales. Además de su aporte al fútbol, fue un activo dirigente en la Sociedad Española, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y el movimiento Scout, institución que lo nombró presidente honorario. 

A modo de homenaje póstumo, a continuación, se comparte la carta íntegra dedicada por el comunicador Vladimiro Mimica a la memoria de este destacado vecino:

"Don Lorenzo Giner de Rosa, siempre listo para servir, como reza el slogan de los Boy scouts, que él conformó y por el cual entregó sus mejores bríos durante su infancia, juventud y adultez.

 Lorenzo Giner, símbolo del Club Deportivo Scout, presidente de la institución, árbitro de nuestro fútbol, dirigente sindical, dirigente de las juntas de vecinos, un hombre de un activismo social, cultural y deportivo incansable. 

Hoy está de duelo el fútbol, está de duelo el referato, está de duelo el escautismo, está de duelo la colectividad española, a la que también le entregó sus mejores energías.

Tuve la oportunidad de conocer de cerca de Lorenzo Giner y doy fe de que Magallanes ha perdido a uno de sus grandes valores. 

Recuerdo a Lorenzo Giner dirigiendo los partidos más importantes del fútbol magallánico, acompañando a nuestras selecciones a lo largo del país cuando fue requerido e, incluso, en la Patagonia argentina.

Era un hombre culto, sencillo, de mano siempre abierta, con un gran sentido social y gran generosidad. Cuando los amigos se van, evidentemente, más allá que hubiéramos esperado un desenlace como el que ocurriera ayer, el dolor es profundo. Ya no lo veremos caminando por las calles de Punta Arenas. No lo veremos en nuestro Cementerio Municipal despidiendo a sus viejos camaradas. Ha partido. Ha decidido volar en busca del descanso.

 Sus hijos se deben sentir muy orgullosos de su siembra.

Los amantes del deporte, fundamentalmente, lamentamos su partida, porque dejó una huella marcada a fuego. Dejó un ejemplo de lucha, de perseverancia, de constancia. Dejó en el Club Deportivo Scout su marca registrada para todas las generaciones. El Scout, la camiseta verde y negra, sabrá que por su institución pasó un hombre intachable que condujo con manos certeras su destino durante largos períodos. 

Desde lejos para siempre, mi querido don Lorenzo, un abrazo y nos reencontramos en la próxima estación".


josehernandez

COORDINADOR MACROZONA SUR AUSTRAL CUESTIONA CONSULTA INDÍGENA Y EXIGE TRANSPARENCIA POR RECURSOS DESTINADOS AL PROCESO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Banner Polar

CADEM: APROBACIÓN DE KAST CAE A 30%, SU NIVEL MÁS BAJO, Y 17 DE 18 MINISTROS RETROCEDEN EN LA EVALUACIÓN

Leer Más

​El sondeo también refleja un deterioro en la percepción sobre el rumbo del país. El 69% cree que Chile va por mal camino y el 68% se declara pesimista sobre el futuro, los peores registros desde marzo.

​El sondeo también refleja un deterioro en la percepción sobre el rumbo del país. El 69% cree que Chile va por mal camino y el 68% se declara pesimista sobre el futuro, los peores registros desde marzo.

Kast
nuestrospodcast
corfoturismomagallanes

CORFO IMPULSA EL TURISMO SOSTENIBLE EN MAGALLANES PARA ABRIR NUEVOS MERCADOS Y REDUCIR LA ESTACIONALIDAD

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
aguas magallanes 2
YOPPERN NUEVO 336x336
mariapastora

PERIODISTA MARÍA PASTORA SANDOVAL PRESENTA “CLICS ANTÁRTICOS” Y ANALIZA EL INTERÉS MUNDIAL POR EL CONTINENTE BLANCO

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
MET LIFE
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
aniversarioprimavera

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA CELEBRÓ SU 46° ANIVERSARIO CON RECONOCIMIENTOS A FUNCIONARIOS Y DESTACADOS VECINOS DE LA COMUNA

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
Banner Polar
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
banner methanex
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
BANNER UMAG 2

SEMINARIO INTERNACIONAL REUNIRÁ EN PUNTA ARENAS A EXPERTOS EN ARQUITECTURA Y TERRITORIO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.