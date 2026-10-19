PESAR EN LA COMUNIDAD POR LA PARTIDA DE DON LORENZO GINER DE ROSA, DESTACADO EXÁRBITRO Y DIRIGENTE SOCIAL DE PUNTA ARENAS

El deporte y el ámbito comunitario de Punta Arenas lamentan el fallecimiento de Lorenzo Armando Giner de Rosa a la edad de 98 años. Nacido el 29 de enero de 1928, inició su vínculo con el fútbol en 1942 defendiendo al club Audax, para luego dedicarse por completo a su verdadera vocación en el referato local.

Debutó como árbitro en 1952, ejerciendo esta labor hasta fines de la década de 1970 y asumiendo posteriormente roles dirigenciales. Además de su aporte al fútbol, fue un activo dirigente en la Sociedad Española, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y el movimiento Scout, institución que lo nombró presidente honorario.

​A modo de homenaje póstumo, a continuación, se comparte la carta íntegra dedicada por el comunicador Vladimiro Mimica a la memoria de este destacado vecino:

"Don Lorenzo Giner de Rosa, siempre listo para servir, como reza el slogan de los Boy scouts, que él conformó y por el cual entregó sus mejores bríos durante su infancia, juventud y adultez.

Lorenzo Giner, símbolo del Club Deportivo Scout, presidente de la institución, árbitro de nuestro fútbol, dirigente sindical, dirigente de las juntas de vecinos, un hombre de un activismo social, cultural y deportivo incansable.

Hoy está de duelo el fútbol, está de duelo el referato, está de duelo el escautismo, está de duelo la colectividad española, a la que también le entregó sus mejores energías.

Tuve la oportunidad de conocer de cerca de Lorenzo Giner y doy fe de que Magallanes ha perdido a uno de sus grandes valores.

Recuerdo a Lorenzo Giner dirigiendo los partidos más importantes del fútbol magallánico, acompañando a nuestras selecciones a lo largo del país cuando fue requerido e, incluso, en la Patagonia argentina.

Era un hombre culto, sencillo, de mano siempre abierta, con un gran sentido social y gran generosidad. Cuando los amigos se van, evidentemente, más allá que hubiéramos esperado un desenlace como el que ocurriera ayer, el dolor es profundo. Ya no lo veremos caminando por las calles de Punta Arenas. No lo veremos en nuestro Cementerio Municipal despidiendo a sus viejos camaradas. Ha partido. Ha decidido volar en busca del descanso.

Sus hijos se deben sentir muy orgullosos de su siembra.

Los amantes del deporte, fundamentalmente, lamentamos su partida, porque dejó una huella marcada a fuego. Dejó un ejemplo de lucha, de perseverancia, de constancia. Dejó en el Club Deportivo Scout su marca registrada para todas las generaciones. El Scout, la camiseta verde y negra, sabrá que por su institución pasó un hombre intachable que condujo con manos certeras su destino durante largos períodos.

Desde lejos para siempre, mi querido don Lorenzo, un abrazo y nos reencontramos en la próxima estación".

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