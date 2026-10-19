CORFO IMPULSA EL TURISMO SOSTENIBLE EN MAGALLANES PARA ABRIR NUEVOS MERCADOS Y REDUCIR LA ESTACIONALIDAD

Fortalecer la competitividad del turismo regional y generar oportunidades durante más meses del año es el objetivo del Programa de Difusión Tecnológica (PDT) “Sostenibilidad y Regeneración para el Turismo, claves para el Posicionamiento”, impulsado por Consultoría y Turismo Inspira Patagonia SpA y cofinanciado por el Comité de Desarrollo Productivo Regional (CDPR), a través de Corfo.

Durante 12 meses, el programa trabajará con 24 empresas turísticas de Puerto Natales, Torres del Paine, Punta Arenas, Cabo de Hornos y Timaukel, promoviendo la incorporación de prácticas sostenibles y regenerativas en su gestión y estrategia de marca, junto con el desarrollo de experiencias diferenciadas para responder a las exigencias de los mercados.

El director regional de Corfo, Javier Romero, destacó que la iniciativa permitirá aprovechar el potencial turístico de la región y avanzar hacia una oferta de mayor valor. “En Magallanes tenemos atributos naturales y culturales únicos, pero el desafío es transformarlos en experiencias de mayor valor, capaces de diferenciarnos y abrir oportunidades en nuevos mercados. A través de este programa, Corfo apoya a las empresas para que incorporen la sostenibilidad y la innovación en sus negocios, fortalezcan su competitividad y desarrollen una oferta más sofisticada, generando oportunidades para las comunidades durante más meses del año”, señaló.

Sostenibilidad: una oportunidad para diferenciarse

Las expectativas de los viajeros están cambiando y la sostenibilidad adquiere cada vez más relevancia en la actividad turística. Según un estudio de Booking.com de 2025, el 53% de los viajeros reconoce el impacto del turismo en las comunidades locales y el medioambiente. A su vez, datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) de 2023 indican que el 73% quiere que el dinero que gasta beneficie a las comunidades locales y el 69% busca dejar los lugares que visita en mejores condiciones.

Frente a esta tendencia, el PDT ayudará a las empresas a mejorar sus sistemas de gestión, rediseñar experiencias y comunicar de manera auténtica sus atributos sostenibles y regenerativos, conectando con viajeros que buscan experiencias significativas y vinculadas con la naturaleza y las comunidades locales.

Entre las herramientas del programa destaca Circular Travel, modelo de economía circular para el turismo desarrollado por Gricel Hormazábal en el marco de un proyecto de innovación de Corfo. También se apoyará a las empresas para avanzar hacia la certificación en el Sello S de Sustentabilidad Turística de SERNATUR, respaldado por el Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC).

Además, se elaborará un plan de acción climática y se cuantificará la huella de carbono mediante una herramienta tecnológica que facilitará el acceso a datos y capacidades técnicas que habitualmente son difíciles de costear para las micro y pequeñas empresas.

Gricel Hormazábal, fundadora de Consultoría y Turismo Inspira Patagonia SpA, destacó, “Hoy, la sustentabilidad es clave para competir en los mercados turísticos más exigentes. Gracias al apoyo de Corfo, buscamos que las empresas de Magallanes integren la sustentabilidad y la regeneración en su estrategia de marca, avancen hacia una oferta más sofisticada y aprendan a comunicar sus atributos de manera auténtica. El desafío es ofrecer experiencias que conecten a los viajeros con el territorio y generen un impacto positivo en sus comunidades”.

Empresas que avanzan hacia mayores estándares

Para las empresas participantes, la sostenibilidad también representa una oportunidad para fortalecer sus operaciones, responder a las exigencias internacionales y poner en valor los atributos únicos de la Patagonia.

José Luis Ojeda, fundador de Kayak Sin Fronteras, señaló: “En el turismo de aventura, la mejora continua es fundamental. Tenemos que ofrecer servicios con altos estándares de seguridad y sostenibilidad, a la altura de la naturaleza que nos rodea y de los reconocimientos internacionales que ha recibido Chile como destino de aventura. Avanzar hacia el Sello S nos permite sistematizar, validar y comunicar las prácticas sostenibles que desarrollamos desde nuestros inicios, y seguir mejorando nuestra operación”.

Por su parte, Yara Gutiérrez, gerenta general de Kipaventour Patagonie, afirmó: “Los mercados internacionales demandan cada vez más certificaciones de sostenibilidad, algo que hemos comprobado en las ferias de turismo. Avanzar hacia el Sello S de SERNATUR, respaldado por el Consejo Global de Turismo Sostenible, es una oportunidad para fortalecer nuestros estándares, diferenciarnos y demostrar con hechos aquello que hace única a la Patagonia”.

A través de este programa, Corfo y el Comité de Desarrollo Productivo Regional continúan impulsando la innovación, el desarrollo de capacidades y la sostenibilidad como herramientas para fortalecer el turismo, diversificar las oportunidades económicas y proyectar a Magallanes hacia nuevos mercados.