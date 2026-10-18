PUERTO TORO Y LOS DESAFÍOS DE EDUCAR EN UNA LOCALIDAD AISLADA DE MAGALLANES

En Puerto Toro, comuna de Cabo de Hornos, la educación se desarrolla en un contexto marcado por el aislamiento geográfico, las dificultades de acceso a servicios básicos y los desafíos para dar continuidad a las trayectorias escolares. Así lo relató Iván Bustos Ortiz, profesor encargado de la Escuela Rural G-44, en una conversación con Alex Santibáñez Ríos en el programa La Educación en Magallanes de Polar Comunicaciones.

El docente, quien llegó al establecimiento en 2025, explicó que actualmente la escuela tiene dos estudiantes, uno de primero básico y otro de sexto básico. También destacó que el recinto cumple una función que va más allá de las clases, ya que es un punto de encuentro para la comunidad, donde se realizan reuniones vecinales, capacitaciones, charlas y rondas médicas. En la localidad, además, no hay electricidad pública ni agua potable.

Uno de los hitos que destacó Bustos durante la entrevista fue la obtención de la excelencia académica para el período 2026-2027, un reconocimiento que atribuyó al trabajo de la comunidad y de los docentes que han pasado por la escuela. Sin embargo, también explicó que las clases se realizan actualmente en línea de manera transitoria, debido a que la vivienda destinada al profesor no se encuentra en condiciones de ser habitada.

En La Educación en Magallanes, el profesor también planteó los desafíos que enfrentan los estudiantes de Puerto Toro para continuar sus estudios después de octavo básico. La distancia respecto de otros establecimientos y las limitaciones de transporte dificultan el acceso a los siguientes niveles educativos, una situación que, a su juicio, hace necesario pensar en mayores oportunidades de formación para quienes viven en sectores aislados.

Bustos sostuvo que mejorar la infraestructura, los servicios básicos y la conectividad es fundamental para fortalecer las condiciones de vida en Puerto Toro. Su testimonio, compartido a través de Polar Comunicaciones, permitió conocer la realidad de una comunidad austral donde la escuela no solo cumple una función educativa, sino que también constituye un espacio central para la vida cotidiana de sus habitantes.





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