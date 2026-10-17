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17 de octubre de 2026

ENTREGAN MÁS DE 100 TONELADAS DE PAPA SEMILLA CERTIFICADA A AGRICULTORES DE MAGALLANES

​La iniciativa, ejecutada por el INIA Kampenaike y financiada por el Gobierno Regional, contempla la entrega gratuita de semillas a agricultores de la región para aumentar la superficie cultivada, mejorar los rendimientos y fortalecer la producción local.

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Más de 100 toneladas de papa semilla certificada se produjeron en Magallanes, en un volumen histórico para la región. El hito fue destacado este viernes 16 de octubre, durante una entrega de semillas a agricultores de Punta Arenas, realizada en la sede de la Asociación Gremial de Agricultores y Afines de Magallanes.

La iniciativa forma parte de un programa ejecutado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) Kampenaike, con financiamiento del Gobierno Regional y la participación del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) e INDAP. La entrega contempla el suministro gratuito de semillas a más de 200 agricultores de Punta Arenas, mientras que el programa ya ha beneficiado a productores de Tierra del Fuego, Última Esperanza y Cabo de Hornos.

La directora regional del INIA Kampenaike, Claudia Mc Leod, destacó que la producción permitirá ampliar la superficie plantada con papa en Magallanes. Además, explicó que se están incorporando las variedades Yaike y Porvenir, que presentan ventajas en rendimiento, calidad y eficiencia en el uso del agua.

El programa también contempla ensayos para mejorar el control de enfermedades, evaluar variedades bajo distintos niveles de riego y optimizar la producción de papa temprana. A esto se suma una sala de mínimo proceso en Punta Arenas, donde se han definido protocolos para elaborar papas chips y una bebida vegetal, con el objetivo de aprovechar tubérculos que no cumplen los estándares comerciales habituales y reducir las pérdidas de alimentos.

La meta de la iniciativa es ampliar el suministro de semilla de alta calidad a 436 productores de la agricultura familiar campesina y pequeños agricultores independientes. Con ello, se busca fortalecer la producción regional, reducir costos y mejorar la disponibilidad de papa magallánica para abastecer a la población durante 2027.


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