ENAP CUMPLE EXITOSAMENTE SU PLAN DE INVIERNO 2026 UNA TEMPORADA DE INTENSAS OLAS DE FRÍO Y HELADAS EN MAGALLANES

​Enap desarrolló de acuerdo con lo programado su Plan de Invierno 2026, entregando sin contratiempos el gas natural requerido en una temporada invernal marcada por las temperaturas extremas. Mantener la continuidad del servicio en condiciones climáticas cada vez más exigentes ha sido posible gracias a la planificación estratégica de la empresa, que ha ejecutado inversiones y proyectos necesarios para cubrir la demanda energética de la Región de Magallanes.



“El cumplimiento exitoso del Plan de Invierno demuestra el valor de una gestión basada en la seguridad, la inversión sostenida y el fortalecimiento de la infraestructura energética. Gracias al compromiso de los trabajadores y trabajadoras; y a la ejecución de proyectos estratégicos, en Enap aseguramos el abastecimiento de gas durante los períodos de mayor demanda, resguardando la continuidad operacional y la seguridad de las personas en todo momento”, expresó el gerente de Exploración y Producción (E&P) y de Enap Magallanes, Rodrigo Bustamante.



La producción de la estatal en el período invernal cubrió sin inconvenientes la demanda de las capitales provinciales de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. “Las bajas temperaturas registradas durante algunas semanas, que generó peaks de consumo sobre los 2 millones de metros cúbicos al día, elevaron de manera importante la demanda de gas en todas las ciudades, un requerimiento que Enap cumplió sin ningún inconveniente gracias a todas las inversiones que ha desarrollado en los últimos años”, destacó Bustamante.



Junto con ello, la compañía ha tenido un foco especial en la provincia de Última Esperanza y la comuna de Puerto Natales, localidad que ha registrado un notable crecimiento en la demanda de gas en el último tiempo. Por eso, en 2025, la empresa instaló un compresor en el sector de Punta del Cerro, equipo que resulta clave para reforzar el transporte de este vital recurso en la época invernal.



“Última Esperanza ha tenido un importante crecimiento, mayor al promedio regional. Por eso invertimos en la puesta en marcha de un compresor que en invierno opera según requerimiento, lo que nos ha permitido cumplir con la demanda de gas en esa localidad”, explicó Bustamante, quien destacó “el compromiso de las trabajadoras y trabajadores en terreno, quienes enfrentan la operación en condiciones climáticas adversas y tienen un rol clave en la continuidad del suministro”.



Con 80 años de historia, Enap cumple una labor fundamental y estratégica en Magallanes para calefaccionar las viviendas y proporcionar la energía que mueve industrias y sectores económicos, además de otorgar el insumo para generar electricidad. Por eso, la compañía está trabajando en iniciativas que permitan su proyección hacia el futuro.



“Contamos con el recurso suficiente para cubrir la demanda creciente a futuro, por lo menos en los próximos 20 años. No obstante, año a año diseñamos y ejecutamos un programa de perforación de nuevos pozos, de manera de ir reemplazando las reservas que van consumiéndose, logrando mantener e, idealmente, incrementar el volumen necesario para asegurar el suministro en el largo plazo”, puntualizó el ejecutivo.



En línea con esa mirada de largo plazo, actualmente Enap está desarrollando un proyecto de prospección sísmica que entregará los elementos de juicio para ampliar el horizonte productivo en décadas.



