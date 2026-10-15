Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
banner casino
MET LIFE
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
banner casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Polar

15 de octubre de 2026

ENAP CUMPLE EXITOSAMENTE SU PLAN DE INVIERNO 2026 UNA TEMPORADA DE INTENSAS OLAS DE FRÍO Y HELADAS EN MAGALLANES

La demanda domiciliaria tuvo peaks de 2 millones de metros cúbicos al día en las jornadas con menor temperatura, requerimiento que fue cubierto en su totalidad por la estatal.

EQUIPO DE PERFORACIÓN ENAP

​Enap desarrolló de acuerdo con lo programado su Plan de Invierno 2026, entregando sin contratiempos el gas natural requerido en una temporada invernal marcada por las temperaturas extremas. Mantener la continuidad del servicio en condiciones climáticas cada vez más exigentes ha sido posible gracias a la planificación estratégica de la empresa, que ha ejecutado inversiones y proyectos necesarios para cubrir la demanda energética de la Región de Magallanes.

“El cumplimiento exitoso del Plan de Invierno demuestra el valor de una gestión basada en la seguridad, la inversión sostenida y el fortalecimiento de la infraestructura energética. Gracias al compromiso de los trabajadores y trabajadoras; y a la ejecución de proyectos estratégicos, en Enap aseguramos el abastecimiento de gas durante los períodos de mayor demanda, resguardando la continuidad operacional y la seguridad de las personas en todo momento”, expresó el gerente de Exploración y Producción (E&P) y de Enap Magallanes, Rodrigo Bustamante.

La producción de la estatal en el período invernal cubrió sin inconvenientes la demanda de las capitales provinciales de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. “Las bajas temperaturas registradas durante algunas semanas, que generó peaks de consumo sobre los 2 millones de metros cúbicos al día, elevaron de manera importante la demanda de gas en todas las ciudades, un requerimiento que Enap cumplió sin ningún inconveniente gracias a todas las inversiones que ha desarrollado en los últimos años”, destacó Bustamante.

Junto con ello, la compañía ha tenido un foco especial en la provincia de Última Esperanza y la comuna de Puerto Natales, localidad que ha registrado un notable crecimiento en la demanda de gas en el último tiempo. Por eso, en 2025, la empresa instaló un compresor en el sector de Punta del Cerro, equipo que resulta clave para reforzar el transporte de este vital recurso en la época invernal.

“Última Esperanza ha tenido un importante crecimiento, mayor al promedio regional. Por eso invertimos en la puesta en marcha de un compresor que en invierno opera según requerimiento, lo que nos ha permitido cumplir con la demanda de gas en esa localidad”, explicó Bustamante, quien destacó “el compromiso de las trabajadoras y trabajadores en terreno, quienes enfrentan la operación en condiciones climáticas adversas y tienen un rol clave en la continuidad del suministro”.

Con 80 años de historia, Enap cumple una labor fundamental y estratégica en Magallanes para calefaccionar las viviendas y proporcionar la energía que mueve industrias y sectores económicos, además de otorgar el insumo para generar electricidad. Por eso, la compañía está trabajando en iniciativas que permitan su proyección hacia el futuro.

“Contamos con el recurso suficiente para cubrir la demanda creciente a futuro, por lo menos en los próximos 20 años. No obstante, año a año diseñamos y ejecutamos un programa de perforación de nuevos pozos, de manera de ir reemplazando las reservas que van consumiéndose, logrando mantener e, idealmente, incrementar el volumen necesario para asegurar el suministro en el largo plazo”, puntualizó el ejecutivo.

En línea con esa mirada de largo plazo, actualmente Enap está desarrollando un proyecto de prospección sísmica que entregará los elementos de juicio para ampliar el horizonte productivo en décadas.

Gobernadora en Visita Oficial al Club de Leones Porvenir

GOBERNADORA DEL DISTRITO T-4 ENCABEZÓ UNA INTENSA AGENDA DE SERVICIO Y ENCUENTROS INSTITUCIONALES EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Banner Polar

CANCILLER ARGENTINO ASEGURA QUE NO DETENDRÁN AL BUQUE CHILENO QUE CONECTARÁ PUNTA ARENAS CON ISLAS FALKLAND

Leer Más

​Fue en una entrevista con el medio argentino A24, donde el canciller sostuvo, que por el momento “no tenemos intenciones de abordar, no tenemos intención de atacar. Justamente, todo lo que estamos haciendo es de manera pacífica y diplomática”.

​Fue en una entrevista con el medio argentino A24, donde el canciller sostuvo, que por el momento “no tenemos intenciones de abordar, no tenemos intención de atacar. Justamente, todo lo que estamos haciendo es de manera pacífica y diplomática”.

canciller-pablo-quirno-600x317
nuestrospodcast
rio las minas 14 octubre (4)

GOBIERNO CONTINÚA TRABAJOS PREVENTIVOS Y DE MITIGACIÓN EN EL RÍO DE LAS MINAS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DE PUNTA ARENAS

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
banner casino
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
YOPPERN NUEVO 336x336
EQUIPO DE PERFORACIÓN ENAP

ENAP CUMPLE EXITOSAMENTE SU PLAN DE INVIERNO 2026 UNA TEMPORADA DE INTENSAS OLAS DE FRÍO Y HELADAS EN MAGALLANES

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
MET LIFE
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
rio las minas 14 octubre (4)

GOBIERNO CONTINÚA TRABAJOS PREVENTIVOS Y DE MITIGACIÓN EN EL RÍO DE LAS MINAS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DE PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
Banner Polar
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
banner methanex
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
banner casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
PTRAC

PROGRAMA DE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES CONTINUARÁ EN 2027 Y SE FORTALECERÁ CON FOCO EN RESULTADOS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.