DIPUTADOS REPUBLICANOS RECHAZAN PRESIÓN ARGENTINA POR RUTA A MALVINAS Y EXIGEN RESPETO A TRATADOS CON CHILE

​Los diputados republicanos Stephan Schubert, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores; Álvaro Carter, presidente de la Comisión de Defensa Nacional; Catalina Del Real, integrante de la Comisión de RR.EE.; y Alejandro Riquelme, representante de Magallanes, rechazaron la propuesta planteada en Argentina para denunciar el tratado de protección de inversiones y el convenio para evitar la doble imposición vigentes entre ambos países. La discusión surgió a raíz del próximo viaje del buque chileno Danstar entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.



Schubert pidió aclarar si la iniciativa representa únicamente la posición de un parlamentario o si existe algún respaldo del Ejecutivo argentino. “Da la impresión de que algunos parlamentarios argentinos se están poniendo demasiado creativos y hay uno que incluso propone denunciar los dos tratados internacionales que tenemos entre Chile y Argentina. Esa propuesta creo que es bastante irresponsable y me gustaría que la Cancillería argentina precise si responde a un interés de la Cancillería o no”, sostuvo. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores agregó que “da la impresión de que la Cancillería tiene claro que hay relaciones que velar y que cuidar entre Chile y Argentina, que tenemos mucho que hacer en conjunto y que la cuestión de lo que está ocurriendo en el extremo sur de Chile y Argentina no puede llegar a un punto como el que está planteando ese parlamentario”. Finalmente, remarcó que “creo que es bueno que haya claridad de un discurso único por parte de Argentina y, en este caso, es muy importante el respeto irrestricto a los tratados internacionales y al derecho internacional”.



Carter, por su parte, puso el foco en las consecuencias económicas y jurídicas que podría tener una medida de este tipo. “La propuesta de retirar beneficios a empresas chilenas no es solo un atentado al libre comercio, es una agresión directa a la estabilidad jurídica y a los acuerdos de mutuo respeto entre Chile y Argentina. Ningún país vecino nos va a decir con quién podemos o no levantar rutas comerciales. La navegación y el comercio son libres, y Chile ejerce ese derecho con plena soberanía”, afirmó. El presidente de la Comisión de Defensa Nacional añadió que “debemos cortar esto de raíz, ya basta de declaraciones hostiles por parte de autoridades argentinas que solo buscan generar tensión, por lo que Cancillería debe actuar con fuerza y defender los intereses nacionales ante esta nueva provocación argentina y evidente falta de respeto a los tratados vigentes”.



Del Real coincidió con la necesidad de una respuesta diplomática y señaló que “es inaceptable que un diputado argentino intente chantajear económicamente a Chile con esta propuesta que pasa a llevar el derecho internacional y los tratados vigentes entre ambos países. Chile tiene el derecho soberano de comerciar con quien estime conveniente y ya está bueno de que autoridades trasandinas nos utilicen para su política interna”. La diputada agregó que “Cancillería debe tener una reacción firme y una protesta diplomática enérgica ante esta nueva provocación. No podemos tolerar estas amenazas del país vecino sin una fuerte respuesta del Estado chileno”.



Riquelme, en tanto, centró su intervención en la defensa de la navegación del Danstar y la soberanía chilena. “Argentina debe entender que Chile no necesita pedirle permiso a nadie para ejercer sus derechos soberanos. Cualquier intento de interferir en la navegación de este buque sería una provocación grave y con consecuencias para la relación bilateral”, advirtió. El parlamentario continuó señalando que “aquí no caben ambigüedades. Chile no busca conflictos, pero tampoco puede actuar con temor frente a presiones de otro país. Nuestra Cancillería debe anticiparse y dejar claro que los tratados internacionales y bilaterales se respetan, no se negocian según las conveniencias políticas del momento”. Riquelme concluyó que “la buena vecindad no significa subordinación. Chile quiere paz con Argentina, pero exige respeto. Y en materia de soberanía no puede haber ni vacilaciones ni concesiones”.

