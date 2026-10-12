PUNTA ARENAS REUNIÓ A CUATRO REGIONES EN ENCUENTRO DE EDUCACIÓN PARVULARIA

Punta Arenas fue sede del Segundo Encuentro Macrozonal de Educación Parvularia, organizado por la Subsecretaría de Educación Parvularia, que reunió durante dos jornadas a profesionales y equipos educativos de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. La instancia permitió compartir experiencias y abordar desafíos relacionados con la educación durante la primera infancia.

El encuentro tuvo como tema central “Espacio y familia: co-creando ambientes que educan desde la cuna”, con actividades orientadas a analizar cómo los entornos de aprendizaje y la participación de las familias contribuyen al desarrollo de niñas y niños.

Durante la primera jornada, los participantes conocieron los lineamientos de la estrategia Chile Aprende y Avanza y visitaron el Jardín Infantil Colores del Viento de JUNJI Magallanes, donde observaron una experiencia sobre la construcción de espacios de aprendizaje junto a las familias.

La segunda jornada se desarrolló en el Centro Infantil Interactivo de Juego y Movimiento (CIIJUM), donde se presentaron experiencias educativas de las cuatro regiones participantes y se realizó un diálogo con especialistas sobre crianza, ambientes educativos y las condiciones necesarias para el desarrollo infantil.

El encuentro concluyó con un espacio de conversación entre equipos educativos y asesores de calidad de la región. Durante la actividad, representantes de la Seremi de Educación, JUNJI Magallanes y Fundación Integra destacaron la importancia de compartir experiencias y fortalecer el trabajo conjunto entre las comunidades educativas y las familias.