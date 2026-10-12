Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
SALMON EXPORT

12 de octubre de 2026

PUNTA ARENAS REUNIÓ A CUATRO REGIONES EN ENCUENTRO DE EDUCACIÓN PARVULARIA

Representantes de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes participaron en dos jornadas de trabajo centradas en el rol de las familias y los espacios educativos en el desarrollo de niñas y niños.

IMG_0884

Punta Arenas fue sede del Segundo Encuentro Macrozonal de Educación Parvularia, organizado por la Subsecretaría de Educación Parvularia, que reunió durante dos jornadas a profesionales y equipos educativos de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. La instancia permitió compartir experiencias y abordar desafíos relacionados con la educación durante la primera infancia.

El encuentro tuvo como tema central “Espacio y familia: co-creando ambientes que educan desde la cuna”, con actividades orientadas a analizar cómo los entornos de aprendizaje y la participación de las familias contribuyen al desarrollo de niñas y niños.

Durante la primera jornada, los participantes conocieron los lineamientos de la estrategia Chile Aprende y Avanza y visitaron el Jardín Infantil Colores del Viento de JUNJI Magallanes, donde observaron una experiencia sobre la construcción de espacios de aprendizaje junto a las familias.

La segunda jornada se desarrolló en el Centro Infantil Interactivo de Juego y Movimiento (CIIJUM), donde se presentaron experiencias educativas de las cuatro regiones participantes y se realizó un diálogo con especialistas sobre crianza, ambientes educativos y las condiciones necesarias para el desarrollo infantil.

El encuentro concluyó con un espacio de conversación entre equipos educativos y asesores de calidad de la región. Durante la actividad, representantes de la Seremi de Educación, JUNJI Magallanes y Fundación Integra destacaron la importancia de compartir experiencias y fortalecer el trabajo conjunto entre las comunidades educativas y las familias.

ADMISIÓN SANTO TOMÁS 2027 3

SANTO TOMÁS PUNTA ARENAS SUPERA LOS 100 MATRICULADOS PARA 2027

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

PUNTA ARENAS CONMEMORA EL MES DEL CÁNCER DE MAMA CON ACTIVIDADES PREVENTIVAS

Leer Más

La programación contempla una feria preventiva y un conversatorio el 13 de octubre, además de una zumbatón el día 18. Desde 2020 se han registrado 527 diagnósticos de esta enfermedad en la comuna.

La programación contempla una feria preventiva y un conversatorio el 13 de octubre, además de una zumbatón el día 18. Desde 2020 se han registrado 527 diagnósticos de esta enfermedad en la comuna.

ND 1
nuestrospodcast
IMG_0884

PUNTA ARENAS REUNIÓ A CUATRO REGIONES EN ENCUENTRO DE EDUCACIÓN PARVULARIA

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
YOPPERN NUEVO 336x336
IMG_0884

PUNTA ARENAS REUNIÓ A CUATRO REGIONES EN ENCUENTRO DE EDUCACIÓN PARVULARIA

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
corrida 3

SAN GREGORIO REALIZARÁ CORRIDA NOCTURNA POR LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
SALMON EXPORT
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
operacionfroward

OPERACIÓN FROWARD: AUTORIDAD MARÍTIMA Y EL CONTROL EFECTIVO EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.