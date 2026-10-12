12 de octubre de 2026
PUNTA ARENAS REUNIÓ A CUATRO REGIONES EN ENCUENTRO DE EDUCACIÓN PARVULARIA
Representantes de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes participaron en dos jornadas de trabajo centradas en el rol de las familias y los espacios educativos en el desarrollo de niñas y niños.
Punta Arenas fue sede del Segundo Encuentro Macrozonal de Educación Parvularia, organizado por la Subsecretaría de Educación Parvularia, que reunió durante dos jornadas a profesionales y equipos educativos de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. La instancia permitió compartir experiencias y abordar desafíos relacionados con la educación durante la primera infancia.
El encuentro tuvo como tema central “Espacio y familia: co-creando ambientes que educan desde la cuna”, con actividades orientadas a analizar cómo los entornos de aprendizaje y la participación de las familias contribuyen al desarrollo de niñas y niños.
Durante la primera jornada, los participantes conocieron los lineamientos de la estrategia Chile Aprende y Avanza y visitaron el Jardín Infantil Colores del Viento de JUNJI Magallanes, donde observaron una experiencia sobre la construcción de espacios de aprendizaje junto a las familias.
La segunda jornada se desarrolló en el Centro Infantil Interactivo de Juego y Movimiento (CIIJUM), donde se presentaron experiencias educativas de las cuatro regiones participantes y se realizó un diálogo con especialistas sobre crianza, ambientes educativos y las condiciones necesarias para el desarrollo infantil.
El encuentro concluyó con un espacio de conversación entre equipos educativos y asesores de calidad de la región. Durante la actividad, representantes de la Seremi de Educación, JUNJI Magallanes y Fundación Integra destacaron la importancia de compartir experiencias y fortalecer el trabajo conjunto entre las comunidades educativas y las familias.
La programación contempla una feria preventiva y un conversatorio el 13 de octubre, además de una zumbatón el día 18. Desde 2020 se han registrado 527 diagnósticos de esta enfermedad en la comuna.
La programación contempla una feria preventiva y un conversatorio el 13 de octubre, además de una zumbatón el día 18. Desde 2020 se han registrado 527 diagnósticos de esta enfermedad en la comuna.