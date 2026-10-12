MUNCIPIO DE TORRES DEL PAINE COMPARTE EN AYSÉN SU EXPERIENCIA EN AVISTAMIENTO DE PUMAS

La experiencia de la Municipalidad de Torres del Paine en la regulación del avistamiento de pumas fue parte de un taller realizado en Cochrane, Región de Aysén, denominado “Buenas Prácticas para el Avistamiento de Pumas y Respuesta ante Emergencias en la Patagonia”. La actividad fue organizada por Rewilding Chile, Explora y el municipio de Torres del Paine.

Durante la jornada se abordaron los patrones de interacción entre visitantes y pumas en áreas de uso público del Parque Nacional Patagonia, los protocolos de respuesta ante emergencias y las medidas para prevenir incidentes con fauna silvestre. También se presentó la experiencia de Torres del Paine en la aplicación de su protocolo de avistamiento de pumas en la Reserva de la Biósfera.

La alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas, valoró que el protocolo de la comuna esté considerado en la normativa chilena y pueda servir como referencia para otros territorios. Además, anunció que se firmará un convenio de colaboración con la Municipalidad de Cochrane para intercambiar conocimientos sobre buenas prácticas vinculadas al turismo, la ganadería y la conservación.

El encuentro reunió a representantes de equipos de emergencia, Carabineros, Ejército, bomberos, servicios de salud, guías de naturaleza, municipios y organizaciones de conservación. Según Cristián Saucedo, director del programa de Vida Silvestre de Rewilding Chile, el objetivo es promover un enfoque preventivo frente a posibles interacciones entre personas y pumas, considerando también el valor de esta especie para el turismo de naturaleza.

Como resultado del taller, los participantes elaboraron un borrador de protocolo de respuesta posterior a un ataque de puma. El documento será compartido con las instituciones que podrían intervenir ante este tipo de emergencias, con miras a establecer medidas coordinadas de actuación.

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