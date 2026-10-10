SERVICIO DE SALUD MAGALLANES REALIZA JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA EQUIPOS DE POSTAS RURALES

Representantes de las ocho Postas de Salud Rural de la Región de Magallanes participaron en la XVIII Jornada de Salud Rural, realizada en la comuna de Río Verde. La actividad fue organizada por el Servicio de Salud Magallanes con el objetivo de actualizar conocimientos y fortalecer las competencias de los equipos que atienden a comunidades rurales.

El encuentro reunió a médicos, enfermeras y enfermeros, kinesiólogos, técnicos en enfermería de nivel superior (TENS), encargados de posta y directores de Desarrollo Comunitario. La instancia permitió compartir experiencias y abordar los desafíos que enfrentan los equipos de salud en localidades rurales y apartadas.

Durante la jornada se revisaron materias como la digitalización de las Oficinas de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS), la gestión del Programa de Salud Cardiovascular, el Examen de Medicina Preventiva del Adulto (EMPA) y el Registro Estadístico Mensual (REM), considerando las características de los territorios rurales.

La actividad fue liderada por profesionales de la Subdirección de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Magallanes, bajo la coordinación de la enfermera referente Claudia Flores, y contó con la colaboración de Mariagne Palma, enfermera del CESFAM 18 de Septiembre de Punta Arenas.

Flores señaló que los contenidos abordados buscan entregar herramientas actualizadas para mejorar la gestión y responder a las necesidades de las personas usuarias de las comunidades rurales. Desde el Servicio de Salud Magallanes también agradecieron a la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez, y a su equipo municipal por su colaboración en el desarrollo de la jornada.

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