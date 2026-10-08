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8 de octubre de 2026

SERNAPESCA ANUNCIA INICIO DE TEMPORADA DE PESCA RECREATIVA EN MAGALLANES Y REFUERZA LLAMADO A CONTAR CON LICENCIA

Pesca y acuicultura en Magallanes

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El profesional de Sernapesca Punta Arenas, Richard Conejeros, abordó esta mañana en el programa Pesca y acuicultura en Magallanes de Polar Comunicaciones el inicio de una nueva temporada de pesca recreativa en Magallanes, entregando recomendaciones sobre las principales exigencias que deberán considerar quienes desarrollen esta actividad durante los próximos meses.

La temporada de pesca recreativa en aguas continentales de la región comenzará el próximo 16 de octubre y se extenderá hasta mayo de 2027. En tanto, la pesca recreativa en el mar permanece abierta durante todo el año. Desde Sernapesca destacaron la importancia de contar con la licencia correspondiente, documento que puede adquirirse de manera digital a través de la plataforma del servicio, permitiendo realizar el trámite y recibir la licencia directamente en el correo electrónico. Los menores de 12 años y las personas mayores de 65 años pueden obtenerla sin costo, mientras que para quienes se encuentran entre los 12 y 18 años y para el resto de los usuarios existen tarifas asociadas a la duración y modalidad de la licencia.

Durante la entrevista también se abordaron los límites de captura establecidos para la actividad. En el caso de los salmónidos, se permite la extracción de hasta tres ejemplares por jornada o un máximo de 15 kilos, aplicándose el límite que se alcance primero. Asimismo, existen cuerpos de agua, principalmente en Tierra del Fuego, donde la pesca debe realizarse exclusivamente bajo la modalidad de devolución. Sernapesca también recordó que los pescadores deben utilizar artes de pesca autorizados, como la caña, quedando fuera de la normativa elementos no permitidos.

Conejeros señaló que durante los últimos años se ha observado un comportamiento positivo de los pescadores recreativos de la región, especialmente entre quienes practican habitualmente esta actividad y conocen las disposiciones vigentes. Sin embargo, uno de los aspectos que continúa requiriendo mayor difusión corresponde a los artes de pesca autorizados, por lo que el servicio reforzará las labores informativas y de fiscalización durante la temporada.

La conversación también permitió conocer el trabajo desarrollado mediante Centinelas del Mar, programa orientado a fortalecer la educación y el conocimiento ciudadano respecto del cuidado de la fauna marina y los recursos hidrobiológicos. La iniciativa ha incorporado actividades con establecimientos educacionales, jardines infantiles, operadores turísticos y estudiantes de Biología Marina, además de capacitaciones dirigidas a tripulantes y guías de los cruceros Ventus Australis y Stella Australis. El objetivo es ampliar el conocimiento sobre conservación y normativa, involucrando a distintos actores vinculados con el territorio marítimo y turístico de Magallanes.

Finalmente, Sernapesca informó su participación en las actividades de la Semana de las MiPymes, instancia en la que desarrollará una jornada informativa sobre el programa Sello Azul. La actividad está programada para el 14 de octubre a las 15:00 horas en INACAP y estará dirigida especialmente a pequeñas y medianas empresas vinculadas con la comercialización de recursos hidrobiológicos, como pescaderías y restaurantes. La iniciativa busca promover la compra de productos provenientes de establecimientos formales, fortalecer la trazabilidad y entregar a los consumidores mayores garantías respecto del origen y comercialización de los recursos pesqueros.



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