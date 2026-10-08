Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
SALMON EXPORT

8 de octubre de 2026

DIRECCIONES MUNICIPALES FISCALIZARON DEPÓSITO DE CHATARRA CON RESIDUOS PELIGROSOS

El operativo conjunto constató un contenedor con baterías próximo al río, vehículos en el cauce, deficiencias en el cierre perimetral y construcciones no regularizadas.

AW 6
Una nueva fiscalización realizó la Municipalidad de Punta Arenas en un depósito de chatarra ubicado en Manuel Aguilar con Circunvalación, colindante al río Las Minas, lugar donde se detectaron diversas irregularidades que representan riesgos para los vecinos y el medio ambiente.

El operativo fue desarrollado por las direcciones de Medio Ambiente, Aseo y Ornato; Obras Municipales; y Seguridad Pública. En el recinto se constató la presencia de un contenedor con baterías que, producto de un socavamiento del terreno por el temporal, quedó en las cercanías del río, además de vehículos ubicados en el lecho del cauce.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, calificó como algo "muy peligroso" al tratarse de un contenedor con baterías. Asimismo, señaló que "la Municipalidad presentó a la Seremi de Salud, en febrero del 2025, una denuncia. Se inició un sumario y hasta el día de hoy no sabemos qué pasó. Por lo tanto, ahora retomamos esta acción, dentro de lo que podemos, con la Dirección de Obras Municipales, con Seguridad Municipal y con nuestros inspectores de Medioambiente".

Junto con lo anterior, el jefe comunal le solicitó a la Seremi de Salud que "tome las acciones del caso y pueda concluir ese sumario de manera urgente, para que esto no se vuelva a repetir y dar las garantías en nuestra ciudad".

El director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Christian Muñoz, confirmó que esta corresponde a la segunda intervención municipal en el recinto y que en esta oportunidad se cursó una infracción por almacenamiento de residuos peligrosos sin tener autorización sanitaria, agregando que "más allá de la infracción y la citación al Juzgado de Policía Local por infracción a la ordenanza de aseo, remitiremos nuevamente esto ante la Seremi de Salud para que ellos puedan generar acciones dentro de las atribuciones y competencias que les refleja a ellos los residuos que son del tipo peligroso".

Por su parte, Carlos Sanhueza Schwarzenberg, director de Seguridad Pública, señaló que después de la emergencia por lluvias recibieron la denuncia. "En esta coordinación que nosotros hacemos como municipio para enfrentar la emergencia, surge esta denuncia de los vehículos que estaban en el lecho del río, con unos cabos que estaban también en el lecho del río y que podían ser arrastrados hasta la desembocadura".

Además de la infracción por residuos peligrosos, desde el municipio informaron que la dirección de Obras Municipales notificó e infraccionó por deficiencias en el cierre perimetral y por construcciones no regularizadas al interior del recinto.
detenidodelitosexualpuq

CARABINEROS CAPTURA A SUJETO CON ORDEN DE DETENCIÓN POR ABUSO SEXUAL CONTRA MENOR DE 14 AÑOS EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CANCILLER RESPONDE A JUDD POR DICHOS SOBRE ESTRECHO DE MAGALLANES: “NO NECESITAMOS EL APOYO DE NADIE PARA DEFENDER NUESTRA SOBERANÍA”

Leer Más

​El ministro no descartó presentar una nota de protesta en contra del embajador.

​El ministro no descartó presentar una nota de protesta en contra del embajador.

cancillerperezmackenna
nuestrospodcast
AW 6

DIRECCIONES MUNICIPALES FISCALIZARON DEPÓSITO DE CHATARRA CON RESIDUOS PELIGROSOS

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
YOPPERN NUEVO 336x336
AW 6

DIRECCIONES MUNICIPALES FISCALIZARON DEPÓSITO DE CHATARRA CON RESIDUOS PELIGROSOS

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
colegiodeprofesores

COLEGIO DE PROFESORES ADVIERTE SOBRE IMPACTO DE RESTRICCIONES PRESUPUESTARIAS EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y CUESTIONA INSTRUCTIVO DE LA DEP

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
SALMON EXPORT
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
futsalporvenir

LIGA DE FUTSAL DE PORVENIR ARRANCÓ CON UNA INTENSA PRIMERA FECHA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.