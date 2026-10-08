DIRECCIONES MUNICIPALES FISCALIZARON DEPÓSITO DE CHATARRA CON RESIDUOS PELIGROSOS

Una nueva fiscalización realizó la Municipalidad de Punta Arenas en un depósito de chatarra ubicado en Manuel Aguilar con Circunvalación, colindante al río Las Minas, lugar donde se detectaron diversas irregularidades que representan riesgos para los vecinos y el medio ambiente.





El operativo fue desarrollado por las direcciones de Medio Ambiente, Aseo y Ornato; Obras Municipales; y Seguridad Pública. En el recinto se constató la presencia de un contenedor con baterías que, producto de un socavamiento del terreno por el temporal, quedó en las cercanías del río, además de vehículos ubicados en el lecho del cauce.

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El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, calificó como algo "muy peligroso" al tratarse de un contenedor con baterías. Asimismo, señaló que "la Municipalidad presentó a la Seremi de Salud, en febrero del 2025, una denuncia. Se inició un sumario y hasta el día de hoy no sabemos qué pasó. Por lo tanto, ahora retomamos esta acción, dentro de lo que podemos, con la Dirección de Obras Municipales, con Seguridad Municipal y con nuestros inspectores de Medioambiente".





Junto con lo anterior, el jefe comunal le solicitó a la Seremi de Salud que "tome las acciones del caso y pueda concluir ese sumario de manera urgente, para que esto no se vuelva a repetir y dar las garantías en nuestra ciudad".

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El director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Christian Muñoz, confirmó que esta corresponde a la segunda intervención municipal en el recinto y que en esta oportunidad se cursó una infracción por almacenamiento de residuos peligrosos sin tener autorización sanitaria, agregando que "más allá de la infracción y la citación al Juzgado de Policía Local por infracción a la ordenanza de aseo, remitiremos nuevamente esto ante la Seremi de Salud para que ellos puedan generar acciones dentro de las atribuciones y competencias que les refleja a ellos los residuos que son del tipo peligroso".

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Por su parte, Carlos Sanhueza Schwarzenberg, director de Seguridad Pública, señaló que después de la emergencia por lluvias recibieron la denuncia. "En esta coordinación que nosotros hacemos como municipio para enfrentar la emergencia, surge esta denuncia de los vehículos que estaban en el lecho del río, con unos cabos que estaban también en el lecho del río y que podían ser arrastrados hasta la desembocadura".

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Además de la infracción por residuos peligrosos, desde el municipio informaron que la dirección de Obras Municipales notificó e infraccionó por deficiencias en el cierre perimetral y por construcciones no regularizadas al interior del recinto.