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6 de octubre de 2026

CAMPEONATO ANIVERSARIO DEL COMPLEJO DEL GO TENDRÁ PARTIDOS DURANTE DOS SEMANAS Y CIERRE CON PREMIACIÓN

Vive Padel

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Este lunes, en el programa “Vive Pádel” de Polar Comunicaciones, conducido por Nesla Muñoz, se dieron a conocer los principales detalles del campeonato aniversario por los 10 años del Complejo del Go, torneo que contará con categorías masculinas y femeninas y que tendrá cupos limitados. La organización explicó que se disputarán las categorías tercera, cuarta y sexta en varones, además de cuarta, quinta y sexta en damas, mientras que otras categorías no serán consideradas debido a la disponibilidad de canchas y tiempos de programación. El certamen contempla una primera etapa de partidos de zona y posteriormente cuartos de final, semifinales y finales, con una programación extendida para evitar una excesiva carga de partidos por jornada.

La competencia tendrá un valor de inscripción de $35 mil, y la organización enfatizó que el cupo quedará asegurado una vez realizado el pago. También se informó que quienes quieran participar en dos categorías podrán hacerlo sujeto a disponibilidad, buscando evitar que una misma persona ocupe cupos que podrían ser utilizados por jugadores que solo participan en una categoría. El campeonato tendrá actividades complementarias, hidratación, premios e instancias de reconocimiento a jugadores, además de una ceremonia de premiación y una actividad posterior de camaradería. La organización señaló que uno de sus objetivos es celebrar los 10 años del complejo junto a sus clientes y jugadores habituales, aunque también se mantiene abierta la posibilidad de recibir participantes provenientes de otras localidades, dependiendo de la programación.

Durante el programa también se abordó el reciente interclub entre Viento Austral y Padel House de Puerto Montt, competencia disputada en Punta Arenas durante el fin de semana y que reunió a 11 parejas visitantes y un total de 33 partidos en distintas categorías. Tras la primera fecha disputada en Puerto Montt, en esta oportunidad Viento Austral se quedó con la Copa, en una jornada que incluyó además reconocimientos al espíritu deportivo y a los mejores jugadores. El espacio también adelantó la realización del Máster de la Liga de Menores para fines de octubre y comienzos de noviembre, mientras que los representantes del pádel regional anunciaron que durante las próximas semanas se comenzará a definir el calendario de competencias para 2027, con la intención de entregar mayor anticipación a los jugadores y evitar la saturación de actividades registrada en temporadas anteriores.




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