ANFACH MAGALLANES EXIGE RECTIFICACIÓN AL MINISTRO DE HACIENDA POR CIFRAS ERRÓNEAS SOBRE DOTACIÓN DE ADUANAS

​Una enérgica reacción manifestó ANFACH Regional Magallanes frente a las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante la discusión del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de que la autoridad entregara cifras de dotación del Servicio Nacional de Aduanas que, según los antecedentes de la organización gremial, no corresponden a la realidad institucional.



El ministro señaló que Aduanas contaba con 11.495 funcionarios al 31 de octubre de 2026 y que para 2027 se proyectaba una dotación de 11.802 personas. Sin embargo, ANFACH aclaró que la dotación efectiva real a esa fecha era de 2.268 funcionarios y funcionarias, con una proyección de 2.319 al cierre de este año.



Para la organización, una diferencia de esta magnitud resulta especialmente grave, considerando que las declaraciones se producen precisamente durante la discusión del presupuesto que definirá los recursos y capacidades operativas del Servicio para el próximo año.



Desde ANFACH Magallanes señalaron que resulta indispensable que el ministro transparente de dónde obtuvo las cifras expuestas ante el Congreso y que proceda a su rectificación pública.



“No se puede discutir el futuro presupuestario de una institución estratégica para el país utilizando cifras que no reflejan su realidad. Exigimos saber de dónde provienen estos antecedentes y que la autoridad se retracte y corrija públicamente la información entregada al Congreso y a la ciudadanía”, es la posición que sostiene la organización regional.



El gremio también puso énfasis en los resultados que obtiene Aduanas con una dotación cercana a los 2.300 funcionarios a nivel nacional. De acuerdo con el Balance de Gestión Integral 2025, publicado por DIPRES, el Servicio aportó US$17.828,9 millones en gravámenes aduaneros durante 2025, cifra que representa aproximadamente el 28% de la recaudación tributaria nacional y cerca del 5% del PIB de Chile, según los antecedentes expuestos por ANFACH Nacional.



Para la organización, estos resultados demuestran la relevancia estratégica de Aduanas y el enorme esfuerzo que realizan sus funcionarios, pese a las brechas de personal y las limitaciones operativas existentes.



En ese sentido, ANFACH Magallanes advirtió que alcanzar estos resultados con una dotación que no necesariamente responde a las necesidades reales del Servicio no significa que exista una capacidad institucional suficiente. Por el contrario, sostienen que se requieren recursos humanos, tecnológicos y materiales para asegurar un funcionamiento adecuado y responder a las crecientes exigencias de fiscalización y control fronterizo.



LLAMADO A LAS AUTORIDADES DE MAGALLANES



La organización regional hizo un llamado directo a los parlamentarios y autoridades de Magallanes para que asuman un rol activo en la discusión presupuestaria y defiendan los recursos que necesita Aduanas para mantener sus operaciones.

La preocupación adquiere especial relevancia en una región como Magallanes, caracterizada por su extensión territorial, sus pasos fronterizos terrestres, actividad portuaria, conectividad internacional y particulares condiciones geográficas y climáticas, factores que hacen indispensable contar con un Servicio de Aduanas con capacidades operativas suficientes.

Desde ANFACH señalaron que no se trata de solicitar privilegios ni recursos injustificados, sino de garantizar las condiciones mínimas para que la institución pueda cumplir adecuadamente sus funciones de fiscalización, recaudación, combate al contrabando, detección del tráfico ilícito y protección de las fronteras.



Finalmente, el gremio reiteró que la discusión del Presupuesto 2027 debe sustentarse en antecedentes oficiales, transparentes y verificables, advirtiendo que decisiones adoptadas sobre información equivocada pueden comprometer seriamente el funcionamiento del Servicio Nacional de Aduanas.



“Si Aduanas aporta cerca del 28% de la recaudación tributaria nacional con aproximadamente 2.300 funcionarios, merece una discusión presupuestaria seria y a la altura de su contribución al país. No podemos exigir más fiscalización y mejores resultados mientras se desconoce la verdadera realidad de nuestra institución”, enfatizó la organización.





ANFACH REGIONAL MAGALLANES

Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile







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