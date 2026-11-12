ENAP ANUNCIA LA RENUNCIA DE SU GERENTE GENERAL JULIO FRIEDMANN

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) comunicó este jueves la renuncia voluntaria de su gerente general, Julio Friedmann, quien dejará definitivamente el cargo el próximo 5 de febrero de 2027. La decisión, informada mediante un hecho esencial, establece que durante los próximos meses el ejecutivo continuará ejerciendo plenamente sus funciones, liderando la ejecución del plan de negocios y colaborando en el proceso de sucesión.

Friedmann asumió la gerencia de la estatal en noviembre de 2022, período en el cual la compañía alcanzó resultados financieros históricos. Según los datos entregados por Enap, durante su gestión se logró reducir la deuda en más de mil millones de dólares, se registraron máximos de producción y entre enero y septiembre de este año se acumularon utilidades récord por 1.112 millones de dólares, permitiendo importantes aportes al fisco.

El presidente del directorio, Cristián Muga, valoró la labor del ejecutivo, destacando que su administración deja una compañía con bases sólidas para enfrentar los cambios de la industria energética. Por su parte, Friedmann señaló que su salida responde a motivos personales y agradeció la confianza del directorio, mostrándose satisfecho por los resultados operacionales y financieros alcanzados durante sus cuatro años de gestión.

La salida del gerente general coincide con la reciente formulación de cargos de la Superintendencia del Medio Ambiente contra la Refinería Aconcagua. La autoridad cuestionó a la empresa por superar límites de emisiones y entregar información incompleta, arriesgando multas por más de 19 millones de dólares, un proceso que, según ha defendido Enap, se originó a partir de una autodenuncia presentada tras detectar inconsistencias en enero pasado.

​

