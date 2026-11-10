Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

10 de noviembre de 2026

CON SHOW DE ALANYS LAGOS COMENZARON LAS FESTIVIDADES POR LOS 73 AÑOS DE PUERTO WILLIAMS

​La presentación se convirtió en un hito para Cabo de Hornos, al alcanzar la mayor convocatoria registrada hasta ahora en un espectáculo artístico realizado en la comuna

alanyslagospuertowilliams

Más de 1.200 personas llegaron hasta la Sala de Uso Múltiple para disfrutar del espectáculo de la cantante nacional, marcando la mayor convocatoria registrada en Cabo de Hornos para un show artístico.

 
Con una masiva asistencia y un ambiente cargado de música y alegría, comenzaron las celebraciones por los 73 años de Puerto Williams, con un espectáculo protagonizado por la cantante nacional Alanys Lagos, que reunió a más de 1.200 personas en la Sala de Uso Múltiple de la comuna.

 
La presentación se convirtió en un hito para Cabo de Hornos, al alcanzar la mayor convocatoria registrada hasta ahora en un espectáculo artístico realizado en la comuna, reflejando el entusiasmo de la comunidad por participar de las actividades que conmemoran un nuevo aniversario de la ciudad más austral del mundo.

 
Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de la música ranchera y tropical de Alanys Lagos, quien hizo cantar y bailar al público con una presentación marcada por su energía, cercanía y despliegue escénico, pese a las condiciones climáticas que acompañaron la celebración.

 
El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, destacó la participación de la comunidad y el significado de esta actividad para el inicio de las festividades.

 
“Estamos iniciando el mes de aniversario número 73 de Puerto Williams, con el show de Alanys Lagos. La verdad es que estamos muy contentos y agradecidos de la participación de la comunidad. Este es el inicio del aniversario que engrandece más a la comuna de Cabo de Hornos”, señaló.

 
La artista también expresó su emoción por llegar hasta Puerto Williams y el recibimiento que tuvo junto a su equipo.
“Me sentí, desde que pisamos acá, muy afortunada. Estoy muy agradecida por la invitación, llegar acá no es fácil. Agradecer a las personas que confiaron en nuestro trabajo”, comentó Alanys Lagos.

 
La cantante valoró especialmente la respuesta del público durante el espectáculo y el cariño recibido en uno de los territorios más australes del país.

 
“La gente acá prendía con agua. Nos llevamos un muy lindo recuerdo, espero que no sea la última vez estando acá”, expresó.

 
Asimismo, agradeció el recibimiento de los vecinos y vecinas, destacando la experiencia vivida junto a sus músicos.
“Les quiero agradecer de todo corazón el hermoso recibimiento que me dieron a mí, a mi equipo y a mi banda. Lo pasamos increíble y esperamos estar nuevamente por estos lados”, agregó.

 
La emoción también se hizo sentir entre los asistentes, quienes valoraron la posibilidad de disfrutar de un espectáculo de esta magnitud en la comuna.

 
“El show estuvo hermoso, muy lindo, a pesar de las condiciones climáticas que no eran las más adecuadas, pero salió muy bien y estuvo súper entretenido”, comentó una de las asistentes.

 
Otro vecino, proveniente del sector rural de Santa Irene, destacó la iniciativa municipal y la oportunidad de participar de la celebración.

 
“El show estuvo espectacular, yo vengo de Santa Irene, un lugar de campo. Quiero agradecerle a la Municipalidad que pudo concretar este show”, señaló.

 
La presentación de Alanys Lagos marcó así el inicio de un nuevo aniversario de Puerto Williams, con una convocatoria histórica y una celebración que reunió a familias, vecinos y visitantes en torno a la música y el encuentro comunitario.

 
La actividad dio el puntapié inicial a un mes de festejos que busca seguir fortaleciendo la identidad, la participación y el orgullo de quienes forman parte de la comuna de Cabo de Hornos.

WILLIAMS TODOS

JUZGADO DE LETRAS Y COMPETENCIA COMÚN DE CABO DE HORNOS CONMEMORÓ DÉCIMO ANIVERSARIO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
b74cc62c-393a-4799-9d38-c3055457cf6f-medium-standard-q100

UTRAMAG ADHIERE A MOVILIZACIÓN NACIONAL Y EXIGE RESPUESTAS AL GOBIERNO POR ALZA DE COMBUSTIBLES

Leer Más

El presidente de UTRAMAG, Jaime Cárdenas, viajó a Santiago para participar en las negociaciones nacionales y presentar las demandas de Magallanes.

utramagmovilizacion
nuestrospodcast
Mesa Nudos Críticos CChC Minvu (31)

CCHC MAGALLANES, MINVU Y SERVIU INICIAN MESA ESTRATÉGICA PARA AGILIZAR PROYECTOS DE VIVIENDA

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
banner shakletone
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
Grupo Actual
alanyslagospuertowilliams

CON SHOW DE ALANYS LAGOS COMENZARON LAS FESTIVIDADES POR LOS 73 AÑOS DE PUERTO WILLIAMS

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
banner buses fernandez
arcanovios gift
umag
banner methanex
Grupo Actual
CASINO
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
MEJORAMIENTO CUARTEL DE BOMBEROS (5)

MUNICIPALIDAD FINALIZÓ MEJORAMIENTO DE LA OCTAVA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

Grupo Actual
banner shakletone
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
c383cf53-31c3-4114-912c-3ef95cb8786f
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
c96535e3-319e-40a8-98fa-077eb61f9420-medium-standard-q100
banner buses fernandez
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
17

PORVENIR REALIZÓ LA TERCERA FERIA DE LAS ARTES CON 21 STANDS ESTUDIANTILES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.