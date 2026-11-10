CON SHOW DE ALANYS LAGOS COMENZARON LAS FESTIVIDADES POR LOS 73 AÑOS DE PUERTO WILLIAMS

Más de 1.200 personas llegaron hasta la Sala de Uso Múltiple para disfrutar del espectáculo de la cantante nacional, marcando la mayor convocatoria registrada en Cabo de Hornos para un show artístico.



Con una masiva asistencia y un ambiente cargado de música y alegría, comenzaron las celebraciones por los 73 años de Puerto Williams, con un espectáculo protagonizado por la cantante nacional Alanys Lagos, que reunió a más de 1.200 personas en la Sala de Uso Múltiple de la comuna.



La presentación se convirtió en un hito para Cabo de Hornos, al alcanzar la mayor convocatoria registrada hasta ahora en un espectáculo artístico realizado en la comuna, reflejando el entusiasmo de la comunidad por participar de las actividades que conmemoran un nuevo aniversario de la ciudad más austral del mundo.



Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de la música ranchera y tropical de Alanys Lagos, quien hizo cantar y bailar al público con una presentación marcada por su energía, cercanía y despliegue escénico, pese a las condiciones climáticas que acompañaron la celebración.



El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, destacó la participación de la comunidad y el significado de esta actividad para el inicio de las festividades.



“Estamos iniciando el mes de aniversario número 73 de Puerto Williams, con el show de Alanys Lagos. La verdad es que estamos muy contentos y agradecidos de la participación de la comunidad. Este es el inicio del aniversario que engrandece más a la comuna de Cabo de Hornos”, señaló.



La artista también expresó su emoción por llegar hasta Puerto Williams y el recibimiento que tuvo junto a su equipo.

“Me sentí, desde que pisamos acá, muy afortunada. Estoy muy agradecida por la invitación, llegar acá no es fácil. Agradecer a las personas que confiaron en nuestro trabajo”, comentó Alanys Lagos.



La cantante valoró especialmente la respuesta del público durante el espectáculo y el cariño recibido en uno de los territorios más australes del país.



“La gente acá prendía con agua. Nos llevamos un muy lindo recuerdo, espero que no sea la última vez estando acá”, expresó.



Asimismo, agradeció el recibimiento de los vecinos y vecinas, destacando la experiencia vivida junto a sus músicos.

“Les quiero agradecer de todo corazón el hermoso recibimiento que me dieron a mí, a mi equipo y a mi banda. Lo pasamos increíble y esperamos estar nuevamente por estos lados”, agregó.



La emoción también se hizo sentir entre los asistentes, quienes valoraron la posibilidad de disfrutar de un espectáculo de esta magnitud en la comuna.



“El show estuvo hermoso, muy lindo, a pesar de las condiciones climáticas que no eran las más adecuadas, pero salió muy bien y estuvo súper entretenido”, comentó una de las asistentes.



Otro vecino, proveniente del sector rural de Santa Irene, destacó la iniciativa municipal y la oportunidad de participar de la celebración.



“El show estuvo espectacular, yo vengo de Santa Irene, un lugar de campo. Quiero agradecerle a la Municipalidad que pudo concretar este show”, señaló.



La presentación de Alanys Lagos marcó así el inicio de un nuevo aniversario de Puerto Williams, con una convocatoria histórica y una celebración que reunió a familias, vecinos y visitantes en torno a la música y el encuentro comunitario.



La actividad dio el puntapié inicial a un mes de festejos que busca seguir fortaleciendo la identidad, la participación y el orgullo de quienes forman parte de la comuna de Cabo de Hornos.



