CLUB DEPORTIVO COSAL CELEBRA 44 AÑOS DE HISTORIA CON FOCO EN LA FORMACIÓN DE NUEVAS GENERACIONES EN PUNTA ARENAS

En el marco de los 44 años de historia del Club Deportivo Cosal, los dirigentes Miguel Aguirre y Luis Soto, ambos trabajadores de la constructora Salfa y responsables de las series juveniles y menores de la institución, participaron esta tarde en el programa Almorzando con Checho, conducido por José Aguilante Mansilla en Polar Comunicaciones. Durante la conversación, abordaron la trayectoria del club, el desarrollo de sus distintas categorías y el compromiso con la formación deportiva y social de niños y jóvenes de Punta Arenas.

Los dirigentes destacaron el crecimiento de las series formativas, que actualmente reúnen a aproximadamente 125 niños, desde la escuelita, con participantes de entre 6 y 8 años, hasta la categoría juvenil. Asimismo, valoraron el respaldo de Salfa, cuyo apoyo ha permitido disponer de un complejo deportivo con buenas instalaciones e iluminación, además del compromiso de entrenadores y familias. En el ámbito competitivo, resaltaron la participación en torneos y los resultados obtenidos por las categorías menores, junto con la continuidad de la actividad futbolística durante el año, incluso mediante competencias bajo techo durante la temporada invernal.

La institución, que cumplió 44 años el pasado 4 de octubre, convoca a más de 500 personas en torno a sus distintas series, desde las categorías infantiles y juveniles hasta el equipo de honor y las series adultas. En el marco del aniversario, sus dirigentes señalaron que se encuentran coordinando actividades deportivas y un encuentro de fin de año para los niños del club. También relevaron el valor de preservar la memoria de quienes han contribuido a su historia, reafirmando el objetivo de promover el deporte, la sana competencia, la integración familiar y el vínculo con la comunidad magallánica.





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