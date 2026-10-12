COMISIÓN DE LIBERTAD CONDICIONAL DE PUNTA ARENAS ACOGIÓ EL 3,5% DE LAS SOLICITUDES

La Comisión de Libertad Condicional de Punta Arenas otorgó el beneficio a tres personas privadas de libertad, equivalente al 3,5% de las 86 solicitudes revisadas durante su última sesión, realizada en octubre.

La instancia fue presidida por el presidente de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Juan Villa, e integrada por cuatro jueces de tribunales con competencia penal.

Durante el proceso, dos víctimas presentaron por escrito sus observaciones u objeciones respecto de las solicitudes analizadas por la comisión.

Para acceder a la libertad condicional, las personas postulantes deben cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto Ley N° 321, modificado por la Ley N° 21.627, vigente desde noviembre de 2023. Entre ellos se encuentran el cumplimiento de una parte de la condena, una conducta intachable durante el período de reclusión y la evaluación de antecedentes psicosociales.

Este último informe, elaborado por el equipo técnico de Gendarmería, considera aspectos como el riesgo de reincidencia y la conciencia de la persona condenada respecto del delito cometido.

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