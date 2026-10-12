LA HISTORIA DEL CRUCERO DRESDEN Y SU PASO POR LA PATAGONIA

El ingeniero forestal e investigador del patrimonio histórico Patricio Fuenzalida Ramírez visitó Punta Arenas para conversar sobre la historia del crucero alemán Dresden y su paso por los canales australes durante la Primera Guerra Mundial. En el programa Ojo con la Cultura, abordó los antecedentes históricos de esta travesía y la importancia de conocer los acontecimientos que forman parte de la memoria de Magallanes.

Fuenzalida, quien participa en instituciones vinculadas con la investigación histórica y el rescate patrimonial, explicó que su interés por estos temas surgió a partir de recorridos y lecturas sobre la historia de Valparaíso. Con el tiempo, esa inquietud lo llevó a profundizar en distintos episodios de la historia nacional, entre ellos la travesía del Dresden, un crucero alemán que logró eludir a sus perseguidores durante varios meses antes de llegar a Juan Fernández, donde finalmente fue encontrado en 1915.

Durante la conversación con el conductor del espacio, el invitado repasó el contexto de las batallas navales de Coronel y las Malvinas, ocurridas en 1914, y el posterior recorrido del buque por los canales de la Patagonia. También destacó la participación de personas que colaboraron con la tripulación y la importancia de estudiar a los protagonistas de estos hechos para comprender mejor su desarrollo y sus consecuencias.

El diálogo también permitió abordar otros aspectos de la historia regional y nacional, como el aporte de las comunidades migrantes, los registros históricos sobre el estrecho de Magallanes y la presencia de expediciones europeas en este territorio. En ese sentido, Fuenzalida sostuvo que la historia continúa ofreciendo nuevos antecedentes y que las charlas son una oportunidad para incentivar la investigación y el interés de la comunidad por el patrimonio.

La entrevista se realizó en el marco de la visita del investigador a Punta Arenas, donde tiene programada la charla La épica del Dresden a través de sus protagonistas, para el martes 13 de octubre, a las 20 horas, en el salón de eventos del restaurante El Arriero. La actividad contempla entrada liberada y busca acercar al público a nuevos detalles de uno de los episodios navales vinculados con la historia de los canales australes.





​



​



​

