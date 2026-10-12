GENDARMERÍA DE PORVENIR Y CLUB DE LEONES RATIFICAN COLABORACIÓN PARA 2026

El Centro de Detención Preventiva de Porvenir recibió la visita protocolar de la gobernadora del Distrito T4 del Club de Leones, Claudia Brûlé Puentes, quien asistió acompañada del jefe de Zona, José Ignacio Blanco. La reunión se realizó el jueves 8 de octubre y fue encabezada por el jefe de la unidad penal, teniente Bastian Villena.

Durante el encuentro, ambas instituciones revisaron y ratificaron los compromisos para la realización de las Jornadas de Rehabilitación 2026, actividad que desarrollan de manera conjunta en beneficio de la comunidad.

En la oportunidad, representantes del Club de Leones entregaron al centro de detención el distintivo “Inspirando a través del Servicio”, en reconocimiento a la colaboración y al apoyo brindado por el personal de Gendarmería ante distintos requerimientos de la organización.

Este reconocimiento se suma a otro entregado por el Club de Leones de Porvenir al recinto penal en junio de este año, en el marco del aniversario de la organización.

El teniente Bastian Villena agradeció la distinción y reafirmó el compromiso de Gendarmería de Chile con el trabajo coordinado entre instituciones y el desarrollo de acciones que contribuyan a la reinserción social.