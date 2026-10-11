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11 de octubre de 2026

EPAUSTRAL Y AUSTRO CHILE COORDINAN ACCIONES PARA LA TEMPORADA DE CRUCEROS 2026-2027

​La próxima temporada contempla 159 recaladas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Austro Chile volverá a instalar un stand de información turística para orientar a los pasajeros que lleguen a Punta Arenas.

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La Empresa Portuaria Austral (EPAUSTRAL) y Austro Chile realizaron una reunión de coordinación para abordar los preparativos de la temporada de cruceros 2026-2027. El encuentro se desarrolló este viernes 9 de octubre y reunió a representantes del sector público y privado vinculados a la actividad turística.

En la instancia participaron socios de Austro Chile, autoridades de Gobierno, representantes de la Municipalidad de Punta Arenas, guías turísticos, restaurantes y otros actores del rubro. El objetivo fue coordinar acciones relacionadas con la atención de los pasajeros y los servicios disponibles para quienes visiten la región durante la temporada.

Para este periodo se proyectan 159 recaladas en Magallanes. En las próximas semanas, Austro Chile retomará su servicio de información turística mediante un stand destinado a orientar a los visitantes sobre atractivos, servicios y experiencias disponibles, además de promover la oferta de sus empresas socias.

La gerente de Austro Chile, Daniela Rodríguez, anunció que el gremio contará con una nueva edición de su mapa turístico y buscará ampliar la cobertura del stand para llegar a pasajeros de cruceros nacionales e internacionales. Por su parte, el presidente del directorio de EPAUSTRAL, José Miguel Cruz, señaló que esperan recibir cerca de 70 mil pasajeros durante la temporada y destacó la importancia de coordinar el trabajo con los actores turísticos locales.

La iniciativa busca facilitar el acceso a información turística para quienes arriben a Punta Arenas y fortalecer la coordinación entre las instituciones y empresas que participan en la atención de los visitantes durante la temporada de cruceros.

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AUTORIDADES Y SECTOR PRIVADO COORDINAN RESPUESTA ANTE EVENTUALES EMERGENCIAS DURANTE TEMPORADA DE CRUCEROS EN PUERTO WILLIAMS

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