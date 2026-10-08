KUSANOVIC RECUERDA ACUERDO HISTÓRICO DE 2011 Y ADVIERTE AL GOBIERNO: "CON EL GAS DE MAGALLANES NO SE JUEGA NI SE NEGOCIA"

El senador, quien participó en las negociaciones que permitieron poner fin al histórico paro del gas, recordó los compromisos asumidos con la región y llamó al Gobierno a garantizar que la reducción de recursos contemplada en el Presupuesto 2027 no se traduzca en mayores costos para los hogares.



Ante la reducción del 15,4% contemplada en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 para el aporte compensatorio del Estado a ENAP, destinado a mantener el precio del gas en Magallanes, el senador Alejandro Kusanovic llamó al Gobierno a garantizar que este ajuste no afectará las tarifas que pagan las familias de la región.



La propuesta presupuestaria para el próximo año considera una disminución de los recursos desde $72.545 millones a $61.650 millones, equivalente a una rebaja de aproximadamente $10.895 millones, situación que ha generado preocupación por sus eventuales efectos sobre el precio del gas, un servicio esencial para los habitantes de la región.



En este contexto, Kusanovic recordó el acuerdo alcanzado en enero de 2011, tras la histórica movilización regional contra el alza del gas, en cuyas negociaciones participó directamente como dirigente del movimiento ciudadano. El parlamentario destacó que aquel entendimiento permitió poner fin al conflicto y establecer compromisos para proteger a las familias magallánicas frente a incrementos tarifarios.



“Yo participé directamente en las negociaciones del paro del gas de 2011 y sé lo que significó para Magallanes alcanzar ese acuerdo. No podemos olvidar que el gas en nuestra región no es un lujo, sino una necesidad básica para vivir. Por eso, el Gobierno debe respetar los compromisos asumidos con los magallánicos y asegurar que las familias no terminen pagando el costo de estos ajustes”, sostuvo el senador.



El parlamentario valoró las declaraciones de las autoridades del Ministerio de Energía, encabezadas por la ministra Rincón, y del seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, quienes han aclarado que la reducción presupuestaria no implicará aumentos adicionales en las tarifas reguladas del gas.



Según lo informado por las autoridades, la disminución de recursos se sustenta en una proyección de menores costos de producción de ENAP, que pasarían de 5,90 a 5,61 dólares por millón de BTU, junto con mejoras en la eficiencia operativa de la empresa estatal.



No obstante, Kusanovic advirtió que estas proyecciones deben traducirse en garantías concretas para la región, especialmente considerando la importancia del gas para la calefacción de los hogares y el funcionamiento de las actividades económicas que se desarrollan en Magallanes.



”Si ENAP proyecta menores costos de producción y mayores niveles de eficiencia, esas mejoras deben permitir mantener la protección tarifaria, no debilitarla. Lo que no puede ocurrir es que una reducción presupuestaria termine trasladándose a los bolsillos de las familias”, enfatizó.



Finalmente, el senador anunció que durante la discusión del Presupuesto 2027, se asegurará que los mecanismos que sustentan el precio del gas en la región, no comprometan la protección tarifaria, ni alteren los compromisos alcanzados tras la movilización del 2011.



“Magallanes ya dio una lucha histórica por el gas y no corresponde que cada discusión presupuestaria vuelva a instalar incertidumbre sobre un servicio esencial. El Gobierno debe entregar certezas y garantizar que los acuerdos con nuestra región se cumplan”, concluyó Kusanovic.

