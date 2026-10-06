SEREMI DE CULTURAS ANUNCIA SEGUNDA FERIA CALEIDOSCOPIO EN PUNTA ARENAS Y RESPALDO A LA CULTURA POP DE MAGALLANES

Durante su diálogo en el programa Zona Puuy, la autoridad destacó que el encuentro contará con 42 expositores locales y tendrá entrada liberada. Bravo enfatizó la importancia de generar instancias gratuitas de comercialización para los creadores de la zona, proyectando un ecosistema creativo regional fortalecido mediante el apoyo de diversas instituciones públicas.

En su paso por los estudios de Polar Comunicaciones, el Seremi también valoró el gran impacto de la cultura pop, el cosplay y el K-pop. Reconoció que estas dinámicas expresiones artísticas y de vida requieren de nuevos escenarios en Magallanes, comprometiéndose a trabajar de manera conjunta para visibilizar a estas agrupaciones.

Finalmente, en la transmisión de Zona Puuy se invitó a las familias a sumarse a las actividades del Mes de la Música. Esta iniciativa contempla doce conciertos gratuitos en distintas comunas, reafirmando el compromiso de Radio Polar con la difusión y promoción del acontecer cultural de nuestro territorio austral.