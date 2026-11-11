MINCIENCIA FINANCIA EXPEDICIONES ANTÁRTICAS A BORDO DEL ROMPEHIELOS ALMIRANTE VIEL CON $1.000 MILLONES

En una ceremonia realizada en Valparaíso, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), anunció la entrega de $1.000 millones a la Armada de Chile, a través del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), para el desarrollo de tres expediciones científicas en aguas antárticas en el rompehielos AGB 46 Almirante Viel, el más moderno de Latinoamérica.

La ministra de la cartera, Ximena Lincolao, destacó que "Chile cuenta con un rompehielos de primer nivel y nuestra tarea es sacarle el máximo potencial para la ciencia. Con esta inversión de $1.000 millones, 59 científicos podrán investigar en la Antártica y, gracias a ello, generar datos y conocimiento para el país. Además, lanzaremos un concurso para que cuatro profesores puedan sumarse a esta expedición en febrero, acercando la experiencia de la investigación antártica a las comunidades educativas".

El AGB 46 Almirante Viel, rompehielos de la Armada de Chile, realizará tres salidas, con trabajo científico en el mar de Weddell, bahía Margarita y el estrecho de Bransfield, y cumplirá el rol de plataforma naval y logística de las expediciones, coordinadas científicamente por el Instituto Antártico Chileno (INACH).

Su infraestructura, autonomía operativa, equipamiento y dotación especializada permitirán transportar a investigadores, estudiantes y personal técnico, junto con sus equipos e instrumentos, entre Punta Arenas y las zonas de operación antártica, y así facilitar la toma de muestras, la obtención de datos oceanográficos y el desembarco de equipos científicos terrestres.

La participación de la Armada, a través del SHOA y de la Comandancia en Jefe de la Tercera Zona Naval, aporta las capacidades de navegación, seguridad, operación y apoyo técnico necesarias para ejecutar las actividades científicas, de acuerdo con las condiciones meteorológicas y operacionales.

"El SHOA, a través del Comité Oceanográfico Nacional (CONA), coordina organismos públicos, universidades y centros de investigación para transformar capacidades individuales en esfuerzos conjuntos. Es por eso que hoy estamos celebrando la firma de un convenio en donde se une la capacidad de la Armada, por intermedio del rompehielos Viel, la necesidad de los científicos articulada por el CONA y los recursos aportados por el Ministerio de Ciencia para poder materializar estas campañas antárticas. El conocimiento del continente antártico no solo aporta al país, sino que también contribuye a toda la humanidad, y ese es nuestro enfoque principal: obtener ciencia con sentido en beneficio de todas las personas", agregó Carlos Zúñiga, director del SHOA.

Apoyo al desarrollo científico y tecnológico

A bordo, las y los investigadores contarán con espacios y condiciones para el trabajo científico y el almacenamiento de muestras, así como el apoyo para el manejo de instrumental especializado y la recopilación de datos, conforme a los planes de trabajo de los proyectos del Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN) coordinados por el INACH.

"Este financiamiento del Ministerio de Ciencias permitirá concretar una nueva y largamente esperada etapa de investigación científica a bordo del rompehielos Almirante Viel. Su puesta en operación fortalecerá significativamente el PROCIEN organizado por INACH del Ministerio de Relaciones Exteriores, brindando a nuestras y nuestros científicos nuevas oportunidades para investigar en mayor profundidad los complejos procesos que operan en el Continente Blanco y cuyas implicancias trascienden la Antártica, pues no solo afectan a nuestro país, sino también al resto del planeta, particularmente en el actual contexto de cambios climáticos y ambientales", señaló Gino Casassa, director del INACH.

Asimismo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación lanzará una convocatoria para seleccionar a cuatro profesores que viajarán a bordo del rompehielos en febrero. La iniciativa, que reúne el trabajo conjunto del Ministerio CTCI, la Armada, el SHOA y el INACH, fortalece la investigación científica en la Antártica desde una plataforma naval y logística de la Armada de Chile.

Fuentes: MinCiencia e INACH.