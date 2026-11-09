Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

9 de noviembre de 2026

MAGALLANES SE UNE POR LA PRIMERA INFANCIA: CUATRO INSTITUCIONES IMPULSAN ACTIVIDADES EN LAS CUATRO PROVINCIAS DURANTE NOVIEMBRE

La Secretaría Regional Ministerial de Educación, JUNJI, Fundación Integra y el Servicio Local de Educación Pública de Magallanes desarrollarán una programación conjunta por el Mes de la Educación Parvularia 2026, con encuentros, jornadas y actividades abiertas a las familias y comunidades. La iniciativa se enmarca en el programa Chile Aprende y Avanza.

magallanesinfancia

​Con una programación que llegará a Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena conmemorará durante noviembre el Mes de la Educación Parvularia, bajo el lema “Magallanes se une por la primera infancia”. La iniciativa reúne el trabajo de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), Fundación Integra y el Servicio Local de Educación Pública de Magallanes (SLEP Magallanes), con el propósito de relevar la importancia de la educación desde los primeros años de vida y acercar la oferta educativa a las familias.

 
La programación contempla encuentros, muestras educativas, espacios de juego y exploración, jornadas de trabajo y actividades abiertas a la comunidad. A través de estas instancias, las instituciones buscan dar a conocer sus proyectos educativos, los espacios y el trabajo que desarrollan los equipos de salas cuna y jardines infantiles en el territorio.
El seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado Díaz, destacó el compromiso que requiere la educación en esta etapa y la importancia de generar oportunidades de aprendizaje desde los primeros años. “Queremos que los más pequeños tengan todas las posibilidades en torno a su educación, que reciban una buena atención y acompañamiento. Por eso, durante este mes vamos a trabajar colaborativamente, llegando a las distintas capitales provinciales y compartiendo con las familias y las comunidades de nuestra región”, señaló.

 
La autoridad regional agregó que esta iniciativa se vincula con los objetivos del programa Chile Aprende y Avanza, que busca fortalecer los aprendizajes fundamentales desde la primera infancia y favorecer una transición a la enseñanza básica con mayores herramientas. En ese sentido, relevó la importancia de trabajar desde las bases para contribuir al desarrollo de habilidades de lectoescritura y pensamiento matemático.


Por su parte, el director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco, valoró el carácter colaborativo de la iniciativa y su alcance territorial. “Por primera vez, durante el Mes de la Educación Parvularia se desarrollarán acciones que representan a las cuatro provincias de la región. Para nosotros es un hito relevante, porque permite poner en valor el trabajo de los equipos educativos y acercar nuestra oferta a las familias y comunidades”, indicó.

 
Desde JUNJI, Marisol Villegas destacó que esta agenda también representa una oportunidad para que madres, padres y cuidadores conozcan los establecimientos y sus propuestas educativas, especialmente de cara al proceso de matrícula 2027. “Invitamos a las familias a visitar los jardines infantiles, conocer sus proyectos educativos, recorrer sus espacios y conversar con las educadoras. Es importante que puedan interiorizarse de la oferta y elegir el establecimiento que mejor responda a sus intereses”, expresó.

 
La Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes invita a las familias y a la comunidad a participar de esta programación y a mantenerse informadas sobre sus actividades, horarios y posibles actualizaciones a través de las redes sociales oficiales de las cuatro instituciones.









TDP (1)

SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE LLAMA A LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y AL CUIDADO DEL PATRIMONIO NATURAL DE MAGALLANES ANTE EL INICIO DE LA TEMPORADA TURÍSTICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
b74cc62c-393a-4799-9d38-c3055457cf6f-medium-standard-q100

CLUB DE LEONES DE MAGALLANES ACLARA A KAST QUE SU CENTRO DE REHABILITACIÓN NO PERTENECE A LA TELETÓN

Leer Más

A través de un comunicado, la institución agradeció al presidente por mencionar su trabajo durante la transmisión televisiva, pero consideró importante realizar una precisión respecto del origen y la administración de estos establecimientos.

clubdeleones
nuestrospodcast
ENCUESTA SECPLAN (7)

MUNICIPIO INICIA CONSULTA CIUDADANA PARA RENOVAR BANDEJONES DE AV. SALVADOR ALLENDE

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
banner shakletone
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
Grupo Actual
magallanesinfancia

MAGALLANES SE UNE POR LA PRIMERA INFANCIA: CUATRO INSTITUCIONES IMPULSAN ACTIVIDADES EN LAS CUATRO PROVINCIAS DURANTE NOVIEMBRE

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
Grupo Actual
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
AT 3

COSTANERA ES TUYA CONVOCÓ A FAMILIAS Y DEPORTISTAS PESE AL VIENTO EN PUNTA ARENAS

Grupo Actual
banner shakletone
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
c383cf53-31c3-4114-912c-3ef95cb8786f
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
c96535e3-319e-40a8-98fa-077eb61f9420-medium-standard-q100
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
foto_supermercado_comunicado (1)

MMA DESCARTA QUE PROYECTO DE LEY PERMITA EL REGRESO DE LAS BOLSAS PLÁSTICAS A LOS SUPERMERCADOS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.