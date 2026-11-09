MAGALLANES SE UNE POR LA PRIMERA INFANCIA: CUATRO INSTITUCIONES IMPULSAN ACTIVIDADES EN LAS CUATRO PROVINCIAS DURANTE NOVIEMBRE

​Con una programación que llegará a Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena conmemorará durante noviembre el Mes de la Educación Parvularia, bajo el lema “Magallanes se une por la primera infancia”. La iniciativa reúne el trabajo de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), Fundación Integra y el Servicio Local de Educación Pública de Magallanes (SLEP Magallanes), con el propósito de relevar la importancia de la educación desde los primeros años de vida y acercar la oferta educativa a las familias.



La programación contempla encuentros, muestras educativas, espacios de juego y exploración, jornadas de trabajo y actividades abiertas a la comunidad. A través de estas instancias, las instituciones buscan dar a conocer sus proyectos educativos, los espacios y el trabajo que desarrollan los equipos de salas cuna y jardines infantiles en el territorio.

El seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado Díaz, destacó el compromiso que requiere la educación en esta etapa y la importancia de generar oportunidades de aprendizaje desde los primeros años. “Queremos que los más pequeños tengan todas las posibilidades en torno a su educación, que reciban una buena atención y acompañamiento. Por eso, durante este mes vamos a trabajar colaborativamente, llegando a las distintas capitales provinciales y compartiendo con las familias y las comunidades de nuestra región”, señaló.



La autoridad regional agregó que esta iniciativa se vincula con los objetivos del programa Chile Aprende y Avanza, que busca fortalecer los aprendizajes fundamentales desde la primera infancia y favorecer una transición a la enseñanza básica con mayores herramientas. En ese sentido, relevó la importancia de trabajar desde las bases para contribuir al desarrollo de habilidades de lectoescritura y pensamiento matemático.





Por su parte, el director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco, valoró el carácter colaborativo de la iniciativa y su alcance territorial. “Por primera vez, durante el Mes de la Educación Parvularia se desarrollarán acciones que representan a las cuatro provincias de la región. Para nosotros es un hito relevante, porque permite poner en valor el trabajo de los equipos educativos y acercar nuestra oferta a las familias y comunidades”, indicó.



Desde JUNJI, Marisol Villegas destacó que esta agenda también representa una oportunidad para que madres, padres y cuidadores conozcan los establecimientos y sus propuestas educativas, especialmente de cara al proceso de matrícula 2027. “Invitamos a las familias a visitar los jardines infantiles, conocer sus proyectos educativos, recorrer sus espacios y conversar con las educadoras. Es importante que puedan interiorizarse de la oferta y elegir el establecimiento que mejor responda a sus intereses”, expresó.



La Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes invita a las familias y a la comunidad a participar de esta programación y a mantenerse informadas sobre sus actividades, horarios y posibles actualizaciones a través de las redes sociales oficiales de las cuatro instituciones.



















