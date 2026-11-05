CARABINEROS, PDI Y POLICÍA MARÍTIMA DESARROLLAN OPERATIVO INTERAGENCIAL CON FOCO EN ÓRDENES JUDICIALES VIGENTES Y CONTROL MIGRATORIO

​Un nuevo operativo interagencial de seguridad se desarrolló este miércoles en la Región de Magallanes, con la participación de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Policía Marítima, enfocado principalmente en la detección de personas con órdenes judiciales vigentes, el control migratorio y el fortalecimiento de la fiscalización preventiva.



El despliegue conjunto dejó un balance de 17 personas detenidas: ocho por parte de Carabineros, ocho por la PDI y una por la Policía Marítima, esta última por mantener una orden judicial vigente.



En el caso de la PDI, cuatro personas fueron detenidas por arrestos asociados a pensiones de alimentos devengadas y otras cuatro por órdenes de detención vinculadas a delitos de robo en lugar habitado, conducción en estado de ebriedad, lesiones leves y abuso sexual.



Por su parte, Carabineros concretó siete detenciones por órdenes judiciales y una por desacato. Además, realizó 612 controles, correspondientes a 400 controles de identidad y 212 vehiculares.



En materia de fiscalización, la policía uniformada inspeccionó 17 establecimientos y recintos, entre ellos seis locales de alcoholes, seis locales comerciales, tres entidades bancarias y dos servicios de seguridad privada. Estas acciones derivaron en 26 infracciones, 21 por incumplimientos a la Ley de Tránsito y cinco a la Ley de Alcoholes. Asimismo, cinco vehículos fueron retirados de circulación.



En cuanto al control migratorio, la PDI fiscalizó a 78 personas extranjeras en Puerto Williams, Puerto Natales y Punta Arenas. Como resultado, se cursaron 12 denuncias por infracciones a la normativa migratoria: cuatro en Puerto Natales y ocho en Punta Arenas.



Al respecto, el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, destacó el compromiso y la disposición de las instituciones para desarrollar este tipo de intervenciones conjuntas.



“Este operativo refleja, una vez más, el compromiso de nuestras instituciones policiales con la seguridad de la comunidad. Cuando Carabineros, la PDI y la Policía Marítima coordinan sus capacidades y despliegan acciones conjuntas, logramos fortalecer los controles, detectar a personas que mantienen órdenes judiciales pendientes y avanzar en la fiscalización en el territorio. Los resultados de este operativo dan cuenta de un trabajo concreto, planificado y sostenido, que seguiremos impulsando para entregar mayor seguridad a quienes viven y transitan por Magallanes”, señaló.



Desde la Seremía de Seguridad Pública se destacó que estos operativos forman parte del trabajo permanente de coordinación interagencial, orientado a fortalecer la presencia policial, mejorar las capacidades de fiscalización y desarrollar acciones conjuntas frente a situaciones que afectan la seguridad pública regional.



