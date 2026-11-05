EXPERTOS DEBATEN SOBRE EL FENÓMENO DEL NIÑO Y SU IMPACTO EN LOS GLACIARES DE MAGALLANES

La región de Magallanes se prepara para un nuevo evento enfocado en los desafíos climáticos que enfrenta el territorio. En una reciente edición de Patagonia on Tour de Polar Comunicaciones, se abordó la realización del seminario "Patagonia y sus Gigantes de Hielo", organizado por GIS, que busca analizar el impacto del fenómeno del niño en los paisajes australes, con especial atención en los glaciares y las estrategias de adaptación ante los cambios socioecológicos.

María Paz Acuña, ecóloga y doctora en ciencias silvo agropecuarias, destacó en el programa la importancia de monitorear estas transformaciones. La experta, quien trabaja con imágenes satelitales desde la Universidad Adolfo Ibáñez, explicó que estos fenómenos están intensificando las variaciones climáticas globales, lo que exige una planificación territorial más rigurosa, no solo frente a los deshielos, sino también ante la prevención de incendios forestales en la Patagonia.

Durante la entrevista en Patagonia on Tour, Acuña también relevó los proyectos de investigación que se desarrollan en Tierra del Fuego y el Seno Almirantazgo. Estos estudios buscan establecer líneas base sobre la biodiversidad local para comprender cómo especies centinelas alertan sobre el aumento de temperaturas, subrayando que la ciencia es fundamental para que Magallanes se anticipe y adapte a estas transformaciones medioambientales.



