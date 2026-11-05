ALERTA TURÍSTICA EN MAGALLANES: EL 67,3 % DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS REPORTÓ UNA BAJA O ESTANCAMIENTO EN OCTUBRE 2026

​El inicio de la temporada turística 2026–2027 encendió las alertas en Magallanes. Al comparar el desempeño de octubre de 2026 con el mismo mes de 2025, el 40,8 % de las empresas encuestadas a nivel regional informó una disminución y el 26,5 % señaló que su actividad se mantuvo estancada. El 32,7 % restante reportó un aumento.



Desempeño en octubre de 2026 frente a octubre de 2025 Empresas encuestadas en Magallanes

Aumento superior al 21 % 8,2 %

Aumento de entre el 1 % y el 20 % 24,5 %

Estancamiento 26,5 %

Disminución de entre el 1 % y el 20 % 28,6 %

Disminución superior al 21 % 12,2 %



En Puerto Natales–Torres del Paine, las empresas también advierten una caída en las reservas



En el destino Puerto Natales–Torres del Paine, más del 50 % de las empresas consultadas por la Cámara de Turismo de Última Esperanza (CATUE) declaró que la demanda disminuyó o se mantuvo estancada respecto de octubre de 2025. Además, más del 40 % informó una caída de entre el 30 % y el 40 % en sus reservas, con diferencias según el tipo de establecimiento y su capacidad comercial.



Los resultados regionales y locales reflejan el desempeño informado por las empresas que respondieron a las consultas. Para dimensionar la evolución de la demanda en el destino, CATUE advierte que se requieren estadísticas oficiales más oportunas. Según el gremio, los datos de CONAF sobre ingresos al Parque Nacional Torres del Paine presentan un desfase superior a dos meses, lo que dificulta evaluar la temporada en curso.





La incertidumbre aérea incide en la planificación de los viajes



Las empresas consultadas identifican el alza del precio de los combustibles, las elevadas tarifas aéreas hacia Magallanes y la insuficiente promoción en los mercados nacionales e internacionales como posibles factores detrás del lento inicio de temporada. Entre sus preocupaciones destaca la información tardía y poco clara sobre las condiciones de operación del aeródromo Teniente Julio Gallardo durante las obras de mejoramiento.



De acuerdo con los testimonios recogidos por CATUE, la incertidumbre sobre la disponibilidad de vuelos habría llevado a viajeros y operadores a modificar itinerarios, cancelar viajes a última hora y anular reservas. El gremio plantea que contar con información oficial y oportuna es fundamental en un destino donde los vuelos, alojamientos y servicios turísticos se contratan con meses de anticipación.



“Nos preocupa que una proporción significativa de empresas reporte una disminución o estancamiento de la demanda, porque detrás de estos resultados hay emprendimientos, trabajadores e inversiones que dependen directamente del comportamiento de la actividad turística”, señaló Adriana Aguilar, gerenta de CATUE.



Las reservas anticipan un repunte para noviembre y diciembre



El nivel de reservas informado por empresas de distintos rubros permite proyectar una mayor llegada de visitantes en noviembre y diciembre respecto de octubre. CATUE estima que la magnitud de esa mejora sigue por debajo de las expectativas del gremio, considerando la inversión que el sector privado ha destinado a la promoción del destino.



CATUE llamó a mejorar las condiciones de acceso a Magallanes, fortalecer la promoción en los mercados nacionales e internacionales y entregar oportunamente estadísticas e información sobre conectividad. El gremio recalcó que la coordinación entre el sector público y privado es necesaria para recuperar la confianza de viajeros y operadores, dar mayor estabilidad a las empresas de Última Esperanza y sostener el empleo turístico durante todo el año.

