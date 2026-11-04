ALCALDE PATRICIO FERNÁNDEZ DESTACA AVANCE HISTÓRICO PARA EL AGUA POTABLE DE PUERTO WILLIAMS Y AFIRMA QUE “POR MUCHOS AÑOS SE LE HABÍA ADEUDADO A LA CIUDAD”

​El jefe comunal valoró el respaldo transversal y destacó que este proyecto responde a una demanda histórica, fundamental para el crecimiento y desarrollo de Puerto Williams.



Un paso fundamental para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Puerto Williams se concretó con la aprobación unánime del Consejo Regional de los recursos destinados al mejoramiento del sistema de agua potable, una necesidad que durante años ha sido planteada por el municipio y que hoy comienza a avanzar hacia una solución.



El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, valoró este respaldo como un avance significativo para la comuna, destacando que el proyecto permitirá abordar una problemática histórica y establecer mejores condiciones para el crecimiento de la ciudad.



“Hay decisiones que durante muchos años se han ido postergando, y creo que el Gobierno Regional durante estos últimos años, a raíz del desborde del río Róbalo, que fue algo que aceleró toda esta inversión, viene a ser una alegría enorme para la comunidad, porque es una manera de seguir creciendo”, señaló.



El jefe comunal explicó que este avance forma parte de un proceso de planificación que busca consolidar a Puerto Williams como una ciudad que cuente con servicios básicos adecuados para sus habitantes.



“Hay que tomárselo con cautela, porque esta es una primera etapa de un plan de gestión que va consolidando lo que tiene que ser Puerto Williams, una ciudad que debe tener todos los servicios en regla”, agregó.



Un compromiso con el desarrollo de la comuna



Fernández agradeció el compromiso del gobernador regional y destacó el trabajo que se ha desarrollado durante los últimos años para responder a las necesidades de los territorios más australes.



“Hay que agradecer el compromiso del gobernador. Hay años de trabajo y en su segunda gestión se han ido cumpliendo los compromisos y necesidades que tienen los territorios, sobre todo en Puerto Williams, donde la inversión es mucho más alta”, sostuvo.



Asimismo, el alcalde relevó la importancia de que la aprobación haya contado con el respaldo unánime de los consejeros regionales, señalando que las necesidades de Puerto Williams deben estar por encima de las diferencias políticas.



“Yo doy las gracias al Consejo Regional. Sé que no es fácil tomar una decisión de esta envergadura, pero lo que siempre hay que pensar, y como lo hicieron en esta votación unánime, claramente aquí no hay colores políticos, acá hay población que está haciendo soberanía”, afirmó.



“La inversión del Estado tiene que estar”



El alcalde también planteó que Puerto Williams enfrenta un desafío de transformación que requiere fortalecer sus servicios básicos y generar condiciones para un desarrollo sostenible.



En ese sentido, señaló que el sector privado debe asumir un papel cada vez más relevante, pero sin desconocer la responsabilidad del Estado en una comuna que cumple un rol estratégico para Chile.



“Hoy la empresa privada tiene que tener un rol protagónico de hoy en adelante, pero también vamos construyendo la ciudad en base a estos cimientos que ya van a cumplir 74 años, que ameritan tener ya una transformación”, expresó.



Finalmente, Fernández destacó que este avance representa una respuesta concreta a una demanda que ha acompañado durante años el trabajo municipal, reafirmando la importancia de continuar impulsando proyectos que permitan mejorar las condiciones de vida de la comunidad.



“La inversión del Estado tiene que estar, y si el Estado hoy no está tan presente, a través de su Gobierno Regional y el municipio hoy se está realizando lo que por muchos años se le había adeudado a la ciudad”, concluyó.



Con este avance, Puerto Williams continúa dando pasos hacia la consolidación de sus servicios básicos, en un proceso que busca responder a las necesidades de sus habitantes y fortalecer el desarrollo de la comuna más austral de Chile.



