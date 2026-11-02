AGENCIA DE MAGALLANES DESARROLLA AUDIOGUÍAS QUE FUNCIONAN SIN SEÑAL

​ La dificultad de contar una misma historia a pasajeros de distintos países motivó a Danilo Espinoza, de TodoPatagonia, a desarrollar NativoGuide. La aplicación nació de la experiencia de la agencia en sus excursiones a Torres del Paine.

Según su creador, alrededor de 100 personas han probado la aplicación desde agosto, en tours de TodoPatagonia y en las rutas de Puebla y Cholula.



El viajero descarga la ruta antes de salir y elige su idioma. Durante el recorrido, el GPS activa la narración al llegar a cada parada, sin conexión y con la pantalla apagada. Las audioguías del catálogo actual están disponibles en español, inglés, portugués, alemán, francés e italiano.



En las rutas con trazado, la app incorpora un aviso visual si el viajero se aleja del recorrido y le ayuda a ubicarlo en el mapa.



Espinoza la desarrolló durante meses con apoyo de herramientas de inteligencia artificial, y la probó en terreno con el teléfono en el bolsillo.



El catálogo reúne diez rutas. En Magallanes: Full Day Torres del Paine, trekking a la Base Torres, glaciares Balmaceda y Serrano, Parque Pingüino Rey, Parque del Estrecho (Fuerte Bulnes) y un recorrido por Punta Arenas. También incluye el glaciar Perito Moreno, en Argentina, con salida desde Puerto Natales; el volcán Villarrica, en La Araucanía; y Puebla y Cholula, en México.



Los operadores pueden crear audioguías con su marca para complementar el trabajo de sus guías. Definen las paradas y las ideas clave; la plataforma genera guiones y voces con inteligencia artificial. Para publicar, el operador debe confirmar que leyó los guiones escritos por la IA y que responde por su contenido. Después comparte la audioguía con sus pasajeros mediante un código QR. NativoGuide está dando sus primeros pasos con operadores de Chile, México y Argentina.



La propuesta surge en una región de alta actividad turística: Torres del Paine registró 367.426 visitas en 2024, según CONAF.







​

