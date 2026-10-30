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30 de octubre de 2026

BUQUE CHILENO DANSTAR SE DIRIGE A PUNTA ARENAS PARA PREPARAR RUTA COMERCIAL A FALKLAND/MALVINAS

Easter Island Logistics preparará en los astilleros de ASMAR la nave que unirá la capital de Magallanes con Puerto Stanley, en un enlace que debutará durante diciembre.

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El buque de transporte Danstar, perteneciente a la naviera chilena Easter Island Logistics, zarpó desde Valparaíso rumbo a Punta Arenas, donde será preparado para iniciar una nueva ruta comercial hacia las islas Malvinas.

La empresa informó que la embarcación ingresará a los astilleros de ASMAR, donde se realizarán trabajos para enfrentar las exigencias de esta operación. A través de sus redes sociales, la naviera calificó el traslado como un nuevo paso en su desarrollo de soluciones de transporte marítimo y conectividad.

La ruta entre Punta Arenas y Puerto Stanley fue confirmada por la compañía en septiembre y contempla un recorrido a través del estrecho de Magallanes. Según las proyecciones de Easter Island Logistics, el primer viaje se realizará durante los primeros días de diciembre, a más tardar.

El proyecto ha generado cuestionamientos desde Argentina, país que reclama soberanía sobre el archipiélago. También han surgido críticas que vinculan la iniciativa con el proyecto británico de extracción petrolera Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las islas. Frente a estos reparos, el gerente comercial de la naviera, Luis Cisternas, sostuvo que se trata de un “negocio entre privados” destinado al abastecimiento de la comunidad insular y que operará bajo la normativa internacional.

La ruta es por el Estrecho de Magallanes, vía Paso inocente, que es un paso absolutamente habilitado, según los tratados internacionales, donde se puede ejercer comercio sin ningún problema”, afirmó Cisternas.

El representante de la empresa descartó que deban coordinar la operación con autoridades argentinas y aseguró que no anticipan inconvenientes. Como referencia, mencionó que actualmente las islas reciben abastecimiento desde Montevideo, Uruguay.

El trayecto entre Punta Arenas y Puerto Stanley comprende cerca de 900 kilómetros y, según la naviera, permitirá conectar ambos puntos en aproximadamente dos días y medio. La nueva alternativa se sumará al servicio existente desde Montevideo, cuyo recorrido alcanza unos 2.000 kilómetros.

Fuente: radio.uchile.cl

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