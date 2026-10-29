LEY DE FOMENTO A LA ACTIVIDAD FÍSICA: EDUCACIÓN, DEPORTE Y SALUD SE UNEN PARA IMPLEMENTAR LA LEY N° 21.778 EN MAGALLANES

​ Con la participación de más de 80 docentes, equipos directivos y especialistas, la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes, en coordinación con las seremi de Salud y Deportes, realizó una jornada de difusión de la Ley N.º 21.778, que promueve la actividad física escolar, el juego y el movimiento.



La actividad contó con las exposiciones de Patricio Venegas Pino, de la Unidad Nacional de Actividad Física Escolar del Ministerio de Educación, y Fernando Muñoz Hinrichsen, académico de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) y representante de la Sociedad Chilena de Actividad Física Adaptada.



La jornada también contempló la presentación de una experiencia pedagógica de la Escuela Especial Club de Leones Cruz del Sur y una actividad del Instituto Nacional de Deportes (IND) sobre pausas activas. Además, se abordaron orientaciones para la aplicación de la ley en distintos niveles educativos, desde Educación Parvularia hasta Educación Media y Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), considerando su articulación con los instrumentos de gestión de cada establecimiento, como el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Plan de Mejoramiento Educativo (PME).

El seremi de Educación, José Raúl Alvarado Díaz, destacó la importancia de avanzar en la implementación de esta normativa y fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones.



“Esta ley pone el foco en la salud de los estudiantes y en el rol que cumplen los establecimientos educacionales para promover hábitos que contribuyan a su bienestar presente y futuro. También es una oportunidad para fortalecer la participación, la prevención y el trabajo de los docentes, especialmente de Educación Física, que cuentan con una importante experiencia en esta materia”, señaló.



Asimismo, valoró la coordinación entre Educación, Salud y Deportes para impulsar acciones que promuevan el movimiento y la actividad física durante la jornada escolar.





Por su parte, el seremi de Deportes, Jacques Roux Vidal, relevó la importancia de que los equipos directivos y docentes conozcan los alcances de la ley, cuya implementación está prevista para 2027.



“Es importante que las comunidades educativas conozcan esta normativa y se preparen para su implementación. Promover 60 minutos diarios de actividad física, deporte y juegos activos durante la jornada escolar contribuye a disminuir el sedentarismo y el tiempo frente a las pantallas, favoreciendo hábitos más saludables”, indicó.



Por su parte, la jefa de Salud Pública de la SEREMI de Salud, Vivian Garay, destacó que la implementación de esta normativa representa una oportunidad para fortalecer los hábitos de vida saludable desde la infancia, promoviendo la actividad física como una herramienta fundamental para prevenir enfermedades y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. “Esta ley viene a reforzar lo que Salud siempre ha dicho, que la actividad física es el mejor medicamento que podemos prescribir para todos. Finalmente, esta ley lo que viene a hacer es reforzar lo que se hace en el establecimiento educacional, el concepto de vida activa, el que se muevan los niños, el que tú puedas trabajar con los hábitos de vida saludables para que a futuro no tengamos los indicadores que tenemos”.



La implementación de esta ley representa un desafío para las comunidades educativas, que deberán considerar las características de sus estudiantes, la infraestructura disponible, las competencias de sus equipos docentes y las oportunidades de integrar actividades físicas, recreativas y curriculares en la jornada escolar.



