CANCILLER PÉREZ MACKENNA CONFÍA EN LIBRE NAVEGACIÓN POR BUQUE CHILENO A FALKLAND/MALVINAS: "ESTÁ GARANTIZADA POR LOS TRATADOS"

El canciller Francisco Pérez se refirió a la eventual controversia con Argentina ante la reactivación de la ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, señalando que “hay que dejar que la Cancillería trabaje” y que “la navegación está garantizada por los tratados”.

En su visita a la región de Magallanes a raíz del lanzamiento de la temporada antártica, el ministro fue consultado por las tensiones que ha provocado el próximo viaje del buque chileno Danstar, que se prepara para zarpar desde Punta Arenas durante la primera semana de diciembre.

El zarpe ha sido catalogado como un “evento crítico” por la inteligencia chilena y, desde Argentina, ha recibido cuestionamientos por su eventual vínculo con el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado en las Islas Malvinas bajo administración británica, cuando su soberanía reclama Buenos Aires.

Canciller apela a los tratados de libre navegación

Consultado sobre si Chile ha adoptado medidas para asegurar la navegación del buque, el canciller respondió: “Nosotros tenemos ya un tratado que justamente regula la libre navegación, así que, en la medida en que todo se haga conforme a las reglas, tenemos también una gran relación con Argentina; en pocas partes se ve más claro que aquí en Magallanes y, por lo tanto, estamos muy esperanzados de que todo esto va a resolverse”.

“Hay que dejar que la Cancillería trabaje; estamos en eso, y esperamos que los tratados y la integración sean lo que prime”, reforzó.

Luego, Pérez recalcó que “la navegación está garantizada por los tratados que hemos firmado. El tratado en la Convemar y los tratados que hemos firmado dan la libre navegación desde ya hacia el Estrecho Magallanes”.

De esa forma, el ministro de Relaciones Exteriores evitó referirse directamente a un eventual conflicto diplomático con Argentina y manifestó su confianza en que se permitirá la libre navegación del buque.

Fuente: biobiochile.cl



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