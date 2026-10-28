PRESUPUESTO 2027: CONSEJERO JUAN MORANO ADVIERTE QUE MAGALLANES DEBERÁ PRIORIZAR INVERSIONES ANTE LA FALTA DE RECURSOS

Las restricciones presupuestarias, la continuidad de las inversiones regionales y las prioridades que deberá enfrentar Magallanes durante 2027 fueron parte de los temas abordados esta mañana por el consejero regional Juan Morano Cornejo, en una entrevista con el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Durante la conversación, la autoridad analizó los efectos que podrían tener los ajustes del gasto público sobre los proyectos de infraestructura y los programas sociales, cuestionó la capacidad de la región para asumir obligaciones que corresponden a otros niveles del Estado y revisó iniciativas vinculadas a vivienda, saneamiento y salud.

Morano sostuvo que, frente a un escenario de recursos limitados, no basta con reducir gastos, sino que es necesario mejorar la planificación, la evaluación de los proyectos y la calidad de la gestión pública.

Presupuesto 2027: el desafío de priorizar inversiones regionales

Uno de los principales puntos de la entrevista fue el efecto que podría tener el presupuesto público de 2027 en la ejecución de proyectos para Magallanes. El consejero regional manifestó preocupación por los recortes y ajustes que afectan tanto al Gobierno Regional como a los ministerios y servicios públicos que operan en la zona.

A su juicio, el Gobierno Regional puede contribuir a enfrentar algunas necesidades urgentes, pero no cuenta con la capacidad financiera para sustituir de manera permanente los recursos que deben aportar los organismos sectoriales.

“Yo creo que siempre va a ser bueno buscar una forma más eficiente y eficaz de gastar los recursos públicos. Se puede ser muy eficiente en gastar y lo que uno hace no sirve para nada, entonces se gasta eficientemente rápidamente”, señaló.

En esa línea, explicó que la eficiencia debe entenderse como una mejora en la gestión y no solamente como una reducción de los recursos disponibles.

“Para gastar mejor no se requiere menos recursos, no tiene que ver con la cantidad de recursos, tiene que ver con la calidad de la gestión, cómo se aprueba un proyecto, cómo se discuten los proyectos, cómo se generan los proyectos”, afirmó.

El consejero agregó que la planificación debe considerar las necesidades reales de las comunidades y el análisis técnico de las distintas alternativas para resolverlas. Desde su perspectiva, la participación ciudadana y la preparación adecuada de los proyectos son aspectos que requieren mayor atención en la administración pública.

Respecto de las inversiones futuras, advirtió que algunas iniciativas podrían contar con aprobación administrativa o política, pero enfrentar dificultades para avanzar a la etapa de ejecución por falta de financiamiento.

Como ejemplo, mencionó el edificio consistorial de Punta Arenas, cuya materialización considera difícil bajo el actual marco presupuestario.

“Con este marco presupuestario del municipio y del Gobierno Regional, ni una posibilidad ni para este ni para el próximo ni para el siguiente”, sostuvo.

Morano indicó que el escenario podría obligar a las autoridades a establecer prioridades, con especial atención a los proyectos de mayor envergadura y a las iniciativas que requieren aportes de distintos organismos públicos.

Convenios de programación y financiamiento de viviendas

Otro de los asuntos analizados fue el financiamiento de viviendas en Magallanes y la elaboración de nuevos convenios entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Gobierno Regional.

Morano se refirió a las conversaciones sostenidas con autoridades nacionales y señaló que, para cumplir las metas habitacionales, es fundamental conocer la disponibilidad efectiva de subsidios y los compromisos financieros de cada institución.

En relación con la meta de construcción de viviendas, manifestó su expectativa de que se mantenga el objetivo de 7.500 unidades y planteó que el cumplimiento dependerá de los recursos que se asignen.

“Yo ojalá lo haga 7500 viviendas. No recortemos 500 porque yo creo que las 500 se pueden lograr en 2 años los próximos este y el próximo”, expresó.

El consejero también puso el foco en el aporte del Gobierno Regional al financiamiento habitacional. Según explicó, el esquema histórico contemplaba una contribución de 500 UF por vivienda, mientras que durante los últimos años se habrían solicitado aportes de 700 UF.

“Yo espero que sí que volvamos las 500 viviendas a partir del convenio nuevo, pero que hay una deuda que cierra lo anterior”, indicó.

En ese contexto, también mencionó la existencia de aproximadamente $10.000 millones que, según lo expuesto en la entrevista, aún no habrían retornado a la región, situación que añade incertidumbre a la planificación de futuros convenios.

Morano planteó que los compromisos financieros deben quedar claramente establecidos, de manera que el Gobierno Regional pueda determinar cuánto le corresponde aportar y qué recursos están pendientes de regularización.

Prolongación de Capitán Guillermos: una obra que contempla más que pavimentación

Entre los proyectos de infraestructura revisados durante la entrevista estuvo la prolongación de Capitán Guillermos, iniciativa que considera una inversión cercana a los $16.000 millones y que, según explicó el consejero, debe evaluarse por el conjunto de obras que contempla y no solamente por las cuadras de pavimentación.

Morano señaló que la intervención considera soluciones de agua potable, alcantarillado y aguas lluvias para el sector de Pampa Redonda, además de conexiones con los colectores que permiten conducir las aguas hacia los sistemas correspondientes.

“Entonces yo creo que es muy relevante para mejorar la infraestructura de la ciudad”, sostuvo.

La autoridad también se refirió a las expropiaciones asociadas al proyecto y señaló que, de acuerdo con los antecedentes que ha conocido, existiría disposición de parte de los propietarios involucrados, siempre que las compensaciones económicas sean adecuadas.

En cuanto al calendario, planteó que el próximo año podría concentrarse en los procesos de expropiación, mientras que las obras principales podrían comenzar en 2028. Estas fechas corresponden a las proyecciones mencionadas durante la entrevista y dependerán de la continuidad de los procedimientos y del financiamiento disponible.

Relleno sanitario de Tierra del Fuego: Morano cuestiona la magnitud de la inversión

Uno de los puntos en los que el consejero regional manifestó mayores reparos fue el proyecto de relleno sanitario para Tierra del Fuego, cuya inversión se sitúa en torno a los $30.000 millones.

Si bien reconoció la importancia de contar con una solución adecuada para la disposición de residuos en la provincia, expresó dudas respecto de la magnitud de la inversión, la cantidad de basura que recibiría la instalación y la capacidad de los municipios para financiar su operación una vez que entre en funcionamiento.

“Yo hoy tengo una discrepancia en cuanto a que. ¿Cómo hace el municipio por el Tierra del Fuego para administrar un vertedero o un solución? Llamémoslo porque no es un vertedero de 30000 millones, esa es mi duda. ¿Y si hay la cantidad suficiente de residuos para esa inversión?”, planteó.

Morano explicó que, durante las conversaciones iniciales sobre la iniciativa, se habría considerado la participación de los tres municipios de Tierra del Fuego. Sin embargo, cuestionó si el volumen de residuos generado por localidades como Timaukel y Primavera justificaría su traslado a una instalación centralizada, considerando las distancias y los costos logísticos asociados.

“Cuando se planteó el proyecto se le dijo a nosotros y a los que esto será posible, solo si entraba a los 3 municipios yo. Dije oiga no creo porque estimado que no no sé con suerte, o sea, gracias a Dios no sé cómo decirlo. Tendrá un contenedor al mes de basura compactada, por lo tanto no es significativo para el volumen que de esta inversión”, señaló.

El consejero también manifestó preocupación por los gastos que deberán asumir los municipios para trasladar los residuos, especialmente en el caso de las localidades más alejadas. A su juicio, el costo de transporte podría terminar siendo una dificultad adicional para las administraciones comunales.

En ese sentido, advirtió sobre el riesgo de que el Gobierno Regional deba financiar posteriormente gastos operacionales que no estaban contemplados de la misma manera al momento de aprobar la inversión.

“Yo creo que va a pasar lo que va a empezar a pasar. Dentro un poquitito el que viene subsivo me echar merced al Gobierno regional, entonces tengo algo con lo cual a mi gusto nosotros nos estamos para subsidiar operaciones de de nada”, afirmó.

Morano comparó además la iniciativa con el relleno sanitario de Puerto Natales, señalando que este último fue diseñado para una población considerablemente mayor y que su costo sería una fracción del monto contemplado para Tierra del Fuego.

“Pero eso es relleno que es para 25000 habitantes, costó 1/3 que va a costar 1 pero 4000”, comentó durante la entrevista.

Pese a sus cuestionamientos sobre el monto y la operación futura, el planteamiento del consejero se centró en la necesidad de evaluar la sostenibilidad financiera del proyecto a largo plazo, considerando no solo su construcción, sino también su funcionamiento y los recursos que requerirá una vez habilitado.

Listas de espera: mejorar la eficiencia y aprovechar las horas médicas disponibles

En materia de salud, Morano abordó la aprobación de recursos regionales destinados a reducir las listas de espera, particularmente en consultas de primera atención, diagnósticos y otras prestaciones que permiten avanzar en la evaluación de los pacientes.

El consejero destacó la importancia de mejorar los procesos internos para evitar la pérdida de horas médicas y aprovechar de mejor manera la capacidad disponible del sistema sanitario.

“Y a mí me parece que lo que escuchamos, es un gran avance y que hay que terminar de abusar y para eso hay más de 1000 millones destinados en el en el en este proyecto de 9000 para mejoramiento y acortamiento en la lista espera el un cuello de botella es que no hay más oro disponible. Entonces, si yo logro rescatar 20% de las horas que se pierden, estoy aportando 20% más de atención, o sea, es relevante este este aporte”, sostuvo.

Morano valoró también la visita de la ministra de Salud y el reconocimiento de las dificultades que enfrenta Magallanes para ponerse al día con las prestaciones pendientes.

En su evaluación, uno de los problemas que experimentan los usuarios no necesariamente se relaciona con la atención recibida durante una hospitalización, sino con las dificultades que aparecen después, especialmente al momento de retirar los medicamentos recetados.

El consejero describió situaciones en las que los pacientes deben regresar en distintas ocasiones para completar la entrega de sus tratamientos, lo que representa una dificultad adicional para quienes viven lejos del centro asistencial.

“Su reclamo o los reclamos comienzan cuando uno tiene que buscar los remedios que yo la receta y le dicen tome aquí está vuelva, vaya a a retirar los remedios, va a retirar el remedio y dice ya déjela, aquí venga mañana, o sea, tengo que ir por PC para retirar el remedio si no son 3, algo que no tiene lógica”, señaló.

Entrega de medicamentos en farmacias y formación de especialistas

Durante la misma conversación, Morano mencionó una propuesta que, según indicó, fue planteada por la ministra de Salud y que buscaría facilitar el acceso a medicamentos mediante su retiro en farmacias con disponibilidad en la localidad donde reside cada paciente.

De acuerdo con lo expuesto por el consejero, la iniciativa podría permitir que una persona retire los medicamentos prescritos en una farmacia más cercana a su domicilio, sin tener que desplazarse reiteradamente hasta el establecimiento de salud donde recibió la atención.

“Y ella nos mencionó algo que dijo, yo espero que para anunciarlo al país el primero de enero, que a partir del primero enero los remedios de todos los pacientes, desde la peregrina cota hasta cabo de horno de puerto de toros, si es posible. Van a ser entregado por cualquier farmacia que tenga existencia en esa ciudad”, indicó.

El consejero calificó esta posibilidad como un cambio importante para la atención posterior a las consultas médicas y sostuvo que su implementación en Magallanes podría beneficiar a pacientes de distintas comunas y localidades apartadas.

No obstante, la propuesta y su eventual fecha de puesta en marcha corresponden a lo señalado por Morano durante la entrevista y deben ser confirmadas oficialmente por el Ministerio de Salud.

Otro de los temas planteados fue la necesidad de fortalecer la formación de especialistas médicos para responder a las necesidades de la población regional. Entre las áreas mencionadas estuvo la geriatría, considerando la demanda de atención de las personas mayores.

Morano sostuvo que la región debería contar con mayor capacidad para definir sus propias necesidades de especialistas y financiar programas de formación que respondan a ellas, evitando que los profesionales formados terminen desarrollando su carrera en otras zonas del país.

“Entonces si nosotros lo formamos, acabamos de tener mucho más posibilidades que ese joven, muchas veces magallánico que está estudiando medicinas, Magallanes, pero también del resto del país que ha llegado por 6, 7 años”, expresó.

A su juicio, avanzar en esta materia permitiría mejorar la disponibilidad de profesionales y fortalecer la atención sanitaria sin depender exclusivamente de nuevas inversiones en infraestructura.

Críticas al escenario económico y al recorte del gasto público

En el análisis general del presupuesto, Morano cuestionó la idea de que Chile atraviese una situación que haga inevitable mantener recortes significativos del gasto público, argumentando que esas decisiones pueden repercutir en el empleo, el consumo y la capacidad de los servicios para responder a las necesidades de la ciudadanía.

El consejero sostuvo que las cifras presupuestarias deben compararse considerando los reajustes salariales y otros factores que modifican los montos disponibles de un año a otro. Como ejemplo, se refirió a la discusión sobre el presupuesto de salud y a la necesidad de revisar si los incrementos anunciados representan efectivamente mayores recursos después de considerar esos ajustes.

“Entonces si yo, si yo sigo recortando gasto público lo que voy a seguir impactando el desempleo, el consumo y el lo cierto y el ajuste de sector público, cuando los alza la Medicina de los combustibles a base directamente, la gente sin amortiguar con el mes consigue, yo tengo malas perspectivas para bueno, como la tiene la mayoría del país”, afirmó.

También cuestionó que las dificultades actuales continúen atribuyéndose a las administraciones anteriores, planteando que las autoridades deben hacerse cargo de las condiciones existentes y definir soluciones concretas.

“Yo creo que siempre fue un pretexto. Uno asume las condiciones que asume cuando llegué a la muelle de punta arena llegué como llegué, cuando llegué al cole, llegué a eso, es lo que hay, eso es lo que hay que hacer”, manifestó.

Para Morano, el desafío de la gestión pública consiste en identificar qué iniciativas pueden mantenerse, cuáles requieren ajustes y qué proyectos deberán postergarse ante las limitaciones presupuestarias, sin perder de vista las necesidades prioritarias de Magallanes.





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